نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج تصريح الحج للمواطنين وتعرف على خطوات إصدار التصريح من خلال بوابة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج تصريح الحج للمواطنين في المملكة العربية السعودية هي حديث الكثير من المواطنين داخل المملكة، وهذا مع اقتراب موسم المناسك المقدسة الذي بدأ التجهيز له مبكرا كي يتم تجنب إي تظهر أثناء تأدية المناسك، ومن هذا المنطلق تسعى دائما الحكومة السعودية تيسير الكثير من الأمور لزوار بيت الله الحرام كل عام وتأدية جميع جميع الخدمات المقدمة لهم بطرق بسيطة وميسرة على الكبير والصغير داخل المملكة.

ومن هنا تسعى الحكومة السعودية تذليل بعض المشقات التي كان يلقاها المواطن السعودي في استخراج تصريح الحج للسعوديين، حيث تبدأ المرحلة الأولي بتعاقد المواطن مع إحدى شركات حجاج الداخل، بعدها تقوم الشركة بمنح المواطن الترخيص إلكترونياً عبر بوابة أبشر وهو ما يوفر الكثير من الوقت والمشقة على المواطن، بعكس ما كان يحدث في الماضي.

وإصدار هذه التصاريح اصبح الآن اصبح شئ بسيط مقارنة بالعام الماضي الذي لاقى شكوى واسعة من المواطنين داخل المملكة في إصدار تصريح الحج، ومن هنا كان التحرك الذي جاء لتذليل كل العقبات التي تواجه أبناء الوطن في العام الماضي في استخراج تصريح الحج للمواطنين.

خطوات استخراج تصريح الحج

وقبل المضي قدما في سرد خطوات استخراج التصريح لابد من أن هذه الخدمة هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للمقيمين والمواطنين بالمملكة العربية السعودية، ليست هذه الخدمة مقتصر على المواطنين والمقيمين فقط بل تشل القطاعات الحكومية حيث تمنحهم الفرصة للتقديم للحصول على تصاريح الحج لمنسوبيهم والمشاركين بالحج، وجاءت الخطوات مبسطة هذا العام حيث يمكن استخراج تصريح الحج للسعوديين عبر بوابة أبشر الأمر الذي لاقى استحسان جميع المواطنين داخل المملكة، حيث كان في السابق وتحديدا موسم الحج الماضي بالتعاقد مع احد شركات الحج الداخلية وبعدها يخذ صورة من العقد والذهاب به إلي مكتب الأحوال المدنية حتي يتثنى له استخراج تصريح الحج للمواطنين.

آما حاليا يأتي أمر أصدار تصريح الحج للسعوديين أمر في غاية البساطة والسهولة، حيث تكمن الخطوة الأولي والأخيرة التي سوف تلقي فيها بعض من المشاقة هي الذهاب إلي احد شركات السياحة فقط، بعدها تقوم الشركة بإصدار تصاريح الحج للسعوديين إلكترونيا وذلك عبر بوابة أبشر، ويتم طباعة التصريح بهذا الأمر لا يستدعي زيارة مكتب الأحوال المدنية.

حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

وكشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في حج بمختلف البرامج التي أعلنت الوزارة عن طرحها، والتي تختلف رسومها من برنامج إلى آخر، وأوضحت الوزارة أن التقديم للراغبين متاح من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على المسار الإلكتروني لحجاج الداخل. ادخل على قائمة (حجز الخدمات) واختر (طلب حجز). أدخل عدد الحجاج والمدينة، واختر (برنامج الحج). تصفح البرامج المتاحة، واحجز في أحدها. أدخل أرقام الهوية للحجاج وتواريخ الميلاد. ادفع الفاتورة عن طريق سداد. يصدر تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.

من جانبة قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إن حملة “لا حج بلا تصريح” جاءت وفق مقتضى النصوص الشرعية والمقاصد المرعية وروعي فيها مصلحة المكان والزمان وتحقيق قاعدة التيسير ورفع الحرج عن المسلمين ومراعاة شرط الاستطاعة للحجاج.