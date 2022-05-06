الاستعلام عن بلاغ هروب برقم إقامة الوافد وزارة الموارد البشرية

الاستعلام عن بلاغ هروب، حيث يعد بلاغ الهروب بمنزلة بلاغ يقوم به صاحب العمل أو الكفيل وتقديمه إلى مكتب وزارة العمل، بغرض تسوية حقه من هروب عامل لديه وتركه للعمل دون علم صاحب العمل الكفيل، ويعمل مكتب وزارة العمل علي تغطية عدة خِدْمَات أخري ليس فقط لتقديم بلاغ هروب، بل إنه يشمل عدد كبير من الخِدْمَات المتاحة بشكل إلكترونياً دون الحاجة إلى الذَّهاب لمقرات مكتب وزارة العمل، ولا يتم التوجه إلى تقديم بلاغ الهروب إلا عند حدوث هروب من جانب العامل أو عدم التزامه بقوانين العمل المتفق عليها مع صاحب العمل، مع ضرورة تقديم الكفيل ما يثبت من أدلة توكد إخلال الاتفاق الخاص بالعمل والهروب دون إذن سابق، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن بلاغ هروب.

الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة

وفرت منصة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني عدد هائل من الخِدْمَات الإلكترونية السريعة، والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة، ويتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول لمنصة الاستعلام الرسمية التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يدخل صاحب العمل أو الكفيل لقسم الخِدْمَات الإلكترونية.

النقر علي خِدْمَات الاستعلام الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن وافد هارب.

تطلب المنصة إدخال رَقَم الإقامة الخاص بالعامل في المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط علي أيقونة استعلام.

حينها تقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالعامل الهارب من جهة العمل الذي يتبعها.

عقوبات بلاغ الهروب من صاحب العمل

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السُّعُودية بالتعاون مع الجهات المعنية عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل، حيث جاءت عقوبات البلاغ كالاتي :

يجب على الوافد الهارب أن يقوم بدفع مبلغ 50 ألف ريال سعودي.

سوف يتم إيداع الوافد لفترة زمنية في السجن لمدة 6 شهور.

سوف يتم ترحيل الوافد الهارب إلى بلده علي أن يتم منعه من دخول أراضي المملكة بشكل نهائي.

علي أن يتم تطبيق هذه العقوبات بعد تأكد الوزارة من أحقية بلاغ الهروب المقدم من صاحب العمل وإثبات تورط الوافد في الهروب من جهة العمل الذي يعمل بها.