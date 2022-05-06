سعر اسطوانة الغاز في السعودية 2022 الجديدة والفارغة وفقًا لحجمها

سعر اسطوانة الغاز في السعودية 2022 ، تسبب النزاع القائم بين الدول في ارتفاع كبير في الأسعار، وبشكل ملحوظ جعل جميع البلاد العربية والأجنبية تمر بأزمات اقتصادية واستراتيجية، ولعل أكثر ما يلاحظه الجميع هي ارتفاع سعر الفائدة للدولار، والقفزات الكبيرة التي تحدث بأسعار النفط والذهب، ولأن النفط يعتبر من الموارد الأساسية للبلاد أصبح السؤال الأكثر تداولًا بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، هي كم سعر أسطوانة الغاز الجديدة في السعودية 2022، وهذا ما سنتعرف عليه في خلال السطور القليلة القادمة بالتفصيل فتابعونا.

سعر اسطوانة الغاز في السعودية 2022

مع مطلع كل شهر تراقب شركة أرامكو الأسعار وتعلن عن الخطة الجديدة التي سيتم تنفيذها ضمن المراجعة الدورية للمشتقات النفطية، والتي تشمل على البنزين، الديزل، ومن بينهم أيضًا سعر الغاز، وكما حددت الشركة أسعار كلًا من أسعار البنزين، الديزل، أيضًا وضحت سعر اسطوانة الغاز الجديدة في السعودية 2022 والتي جاءت كالآتي:-

أولًا بلغ سعر الغاز المسال 0.75 ريال.

سعر اسطوانة الغاز الجديدة مليئة بالغاز بسعر يتراوح من 200 ريال وحتى 400 ريال.

أما سعر أسطوانة الغاز بدون منظم (عادية) يبدأ من 150 ريال.

سعر أسطوانة الغاز بمنظم (عادية) يبدأ من 180 ريال.

بينما سعر أسطوانة الغاز ممتلئة يبدأ من 170 ريال.

كما يبلغ سعر المنظم للأسطوانة 78 ريال، وسعر الحامل 45 ريال، أما سعر الغطاء يبلغ 43 ريال.

أما بالنسبة لسعر اسطوانة الغاز الفارغة ذات الحجم الضئيل في السعودية يبلغ 15 ريال.

وبالنسبة لتكلفة أسطوانة الغاز الفارغة الضخمة تبلغ 32 ريال.

مميزات أسطوانات الغاز بالسعودية الجديدة

تعتبر أسطوانة الغاز من المكونات الرئيسية في كل منزل، ولا سيما في بعض الأماكن مثل المقاهي، المطاعم، حتى في أعمال اللحام، وقد تم الإعلان في وقتٍ سابق أنه سيتم إطلاق أسطوانات غاز جديدة بمواصفات مميزة مثل الأتي:-

سهلة الحمل وخفيفة الوزن عكس السابق، حيث كان يعاني الجميع من صعوبة حملها ونقلها من مكانٍ لأخر.

تتحمل الصدمات الشديدة، والضغوط، قوية من الخارج.

آمنة الاستخدام.

صديقة للبيئة لا تسبب حدوث أي ضوضاء.

تصميمها أنيق يتناسب مع أي ديكور.

سهل تخزينها لا تشغل مساحة كبيرة في المطبخ.

حجمها صغير عن الأنواع السابقة.

مطابقة للمواصفات، وأعلى معايير الجودة والأمان العالمية.

غير معرضة للتآكل أو للصدأ فهي مصنوعة من الفيبرجلاس.

وحتى مع تلك المزايا التي ذكرناها، نشدد على ضرورة التحقق من سلامة الأسطوانة، والتأكد من توفر الجزء المطاطي المتوفر بعنق الأسطوانة، هذا بالإضافة لضرورة أن تكون سليمة ولا بها شقوق، مع مراقبة التاريخ المدون عليها.