تمويل شخصي من الراجحي 1443 وكيفية تحميل تطبيق الراجحي

يعد تطبيق الراجحي من أهم التطبيقات بحثاً خلال الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، حيث يعرض ويمنح مصرف الراجحي العديد من التمويلات السريعة التي يمكن الاستفادة منها، ومن ضمن هذه التمويلات التمويل الشخصي السريع الذي يمنح تمويل تصل قيمته إلى مليون ريال سعودي، ويتم الحصول عليها في أقل من 30 دقيقة ويتميز هذا التمويل بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد التقديم، والتقديم من خلال الدخول على الرابط الرسمي على بنك الراجحي، وضرورة توافر بعض الشروط والمعايير لدى الأشخاص المتقدمين، ونعرض من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال تمويل شخصي من الراجحي 1443 وكيفية التقديم بالخطوات وتحميل تطبيق الراجحي.

تمويل شخصي من الراجحي 1443:

يمنح الراجحي لكافة الأشخاص المستفيدين تمويلات سريعة الهدف منها هو سد احتياجات وديون الأشخاص المتقدمين للحصول على التمويل، ويتمكن الفرد من الحصول على التمويل بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لبنك الراجحي، وتصل قيمة التمويل الشخص إلى مليون ريال سعودي، ويتمتع هذا التمويل بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها ويتميز أيضاً بالسداد على فترات طويلة تصل قيمتها إلى 60 شهر، ونوعرض من خلال هذا المقال شروط التقديم.

شروط الحصول على تمويل شخصي من الراجحي:

أن يكون دخل المقيم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. ألا يقل دخل العميل السعودي في حالة كونه موظف 2000 ريال سعودي والمتقدم المتقاعد عن 1900 ريال سعودي. أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف يتراوح عمر الشخص المتقدم بين 24 عام بحد ادنى حتى 60 عام في حالة كونه موظف أما في حالة كونه شخص متقاعد يكون 70 عام حتى سداد آخر قسط.

مميزات تمويل شخصي من الراجحي:

متوافق مع الشريعة الإسلامية.

خَضَعَتْ جميع برامجنا لدراسة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصلت على مصادقتها.

خَضَعَتْ جميع برامجنا لدراسة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصلت على مصادقتها. فترات سداد مرنة.

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً.

يمكنك الحصول على تمويل وطني بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهراً. تجارة السلع.

يوفر تمويل وطني الحماية من تقلب الأسعار عند الاستفادة منه في تجارة السلع

تطبيق الراجحي:

وفر بنك الراجحي تطبيق الراجحي السريع الذي يتم استخدامه بكل سهولة ويسر، ومزود بأحدث التكنولوجيا لكي يتم التعامل مع مختلف الأنظمة سواء الأندرويد أو الأيفون، ويتم تحميله من خلال هذه الروابط:

كيفية التقديم للحصول على تمويل الراجحي بالخطوات: