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عمر شويل - جدة برنامج التورق بنك الرياض تعرف على مميزاته وأهم الشروط والمستندات المطلوبة، يقوم بنك الرياض بتقديم الكثير من الخدمات المصرفية، وذلك لتلبية جميع إحتياجات العملاء ولتحقيق أحلامهم، ومن بين هذه الخدمات هناك برنامج تمويل التورق والذى يقدمه بنك الرياض، والهدف من التمويل تحديدا هو التمتع بالسيولة النقدية، التي يحتاج إليها العملاء، وفي وجود هامش تنافسي للربح ، وذات برامج ميسرة ومرنة للسداد، وهذا التمويل متاح للسعوديين، والمقيمين، والمتقاعدين، وأيضا المتدربين داخل الشركات، وأيضا القطاعات العسكرية. ولهذا سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة الحصول على القرض من قبل البنك وكذلك عرض أهم المستندات المطلوبة للحصول عليه وأهم مزاياه.

برنامج التورق بنك الرياض

يقوم بنك الرياض بتقديم برنامج التورق وذلك للمساعدة في الحصول على السيولة المالية النقدية. كما تساعدك في سداد الديون او قضاء الحاجة وكذلك عمل المشروع الذي تحلم به، ويتم هذا بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . كما يمنح برنامج التورق للعميل العديد من المزايا أيضاً. حيث إنه يقدم للمتقاعدين فرصة التمويل حتى 70 عام. كما إنه في حالة وفاة العميل يتم إسقاط الدين عن الورثة ويساعد البنك أيضاً في سداد أي إلتزامات للبنوك الأخرى. كما يتميز هذا البرنامج بهامش ربح تنافسي مع إجراءات ميسرة وبسيطة.

فقط كل ماتقوم به هو شراء منتج يمتلكه البنك بالتقسيط وبعدها القيام بتوكيل اي شخص يكون مناسب ليقوم ببيع المنتج الذي قمت بشرائه مع موجب توكيل معتمد، وعند البيع يضغ الوكيل ثمن المنتج كرصيد نقدي داخل الحساب البنكي الخاص بك.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

كما إنه هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي قام بنك الرياض بتحديدها ليتم إرفاقها. وذلك لكي يلم الموافقة على الحصول على القرض ويمكننا عرضها كما يلي:

الشروط المطلوبة لبرنامج التورق

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على القرض. كما تختلف هذه الشروط من فئة لأخرى كما يلي:

الشروط المطلوبة للموظفين السعوديين في القطاع الحكومي:

ان لا يقل عمر الموظف عن 18 عام .

كما يجب ان يكون الحد الأدنى من صافي الراتب هو 2000 ريال .

لا يوجد شرط لتقديم مدة الخدمة .

الشروط المطلوبة للعاملين المقيمين في القطاع الخاص :

يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام .

كما يجب الحد الأدنى من صافي الراتب هو 5 آلاف ريال .

الحد الأعلي من مبلغ التمويل هو 300 الف ريال سعودي .

كما يتم تقديم القرض مع ضمان مكافأة نهاية الخدمة .

إرسال مدة خدمة ثلاثة شهور بالنسبة لمن تكن رواتبهم 15 ألف ريال .

كما يشترط إرسال مدة الخدمة ست شهور لمن هم رواتبهم من 5 آلاف ريال إلي 15 ألف ريال سعودي.

الشروط المطلوبة للمتقاعدين:

برنامج التورق بنك الرياض وحالات الاستعلام عن خدمات بنك الرياض عبر الهاتف