تسهيلات كبيرة.. للحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي تعرف علي الشروط والأوراق المطلوبة

للحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي من أقدم وأعرق المصارف في المملكة العربية السعودية وهو دائمًا يقدم قروضاً وتسهيلات وخدمات عديدة لتوفير الراحة لعملائه، ومن أبرز هذه الخدمات هو قرض الزواج، حيث تعد مصاريف الزواج كثيرة ولا يقدر عليها الكثير ولذلك يقدم البنك هذه الخدمة ولكن بشروط محددة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على شروط الحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي، والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط الحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي

لكل تستطيع الحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي يجب أن تتوافر بك عدة شروط وهي كالآتي:

يشترط أن تكون سعودي الجنسية.

يجب أن لا يتخطى سن العميل عند سداد آخر قسط 60 عامًا.

يشترط أن يكون العميل مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

كما يجب إحضار صوره من عقد الزواج الموثق في المحكمة، ويجب ان يكون مر على تاريخه عام كامل.

يشترط أن يتم تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل على البنك.

يجب أن لا يمتلك العميل سجل تجاري.

بالإضافة إلى أن لا يقل راتب العميل عن 2000 ريال سعودي والجدير بالذكر أن الأولوية في الحصول. على القرض لصاحب الدخل الأقل.

كما يجب أن يكون العميل ليس عليه أي قروض أخرى من أي مصرف آخر.

يشترط موافقة إدارة البنك قبل صرف القرض.

يجب أن لا يحصل الشخص نفسه على هذا القرض أكثر من مرة إلا من توفت زوجته وإحضار ما يثبت ذلك.

التعهد بسداد الأقساط كاملة قبل موعدها المحدد.

يتم سداد أول قسط من القرض بعد مرور 30 يوم أي شهر كامل من موعد استلام القرض.

والجدير بالذكر أن موظفي البنك يستطيعون الحصول على القرض ولكن بشروط محددة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي

لكي تستطيع الحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي يجب تحضير عدد من الأوراق وهي كالآتي: