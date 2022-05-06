شروط تمويل الزواج بدون رسوم إدارية ومتطلبات التقديم بموافقة فورية

يبحث الكثير من الأفراد السعوديين عن مبلغ مالي يساعدهم على المعيشة وشراء بعض المتطلبات، أو دفع المصاريف الدراسية، ويقوم عدد كبير من البنوك والشركات بتقديم مساعدة مالية ترد على فترات سداد، ودفع المبلغ على أقساط شهرية بسيطة تناسب الراتب الشهري، ومن أقوى وأهم البنوك السعودية هو بنك التنمية الاجتماعية والذي يوفر تمويلات كثيرة منها تمويل العمل الحر، الزواج، الترميم، آهل، كنف، الأسرة، تمويل الأسر المنتجة والكثير أيضاً من الخدمات كخدمة استعادة المبالغ الزائدة، ويمكنك أن تحصل على أي من التمويلات المتاحة لك وفق بعض الشروط والمستندات المطلوبة لذلك.

تمويل الزواج

إذا كنت مواطن سعودي وترغب بالاستقرار والزواج فيمكنك التوجه إلى بنك التنمية الاجتماعية بعدما تقم بالتسجيل فيه وتحصل على حساب خاص لك، قرض العاطلين عن العمل، وتقوم بطلب تمويل الزواج، وهذا التمويل يعطيك مبلغ مالي 60 ألف ريال بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات، ويتم احتساب القسط الشهري بناء على الراتب المخصص لك وكل هذا يتم وفق المواطن والبنك، بعد الموافقة على شروط البنك في طلب التمويل، وتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت ذلك، وتمويل الزواج يكون للمرة الأولى فقط وهو مرة واحدة فقط وله شروط معينة.

شروط تمويل الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن تتوافر بك بعض الشروط المعلن عنها من قبل البنك حتى تحصل على تمويل الزواج بدون أي تعقيدات وبإجراءات سريعة، سيارات مستعملة بالتقسيط، والتمويل بدون رسوم إدارية، كما أنه في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز الكلي سوف يتم الإعفاء من كافة الأقساط المتبقية، ومن أهم الشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية.

لا يقل العمر عن 18 عاما، ولا يتخطى عمر 70 عاما.

وجود سجل ائتماني جيد.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12,500 ريال.

كما هو موضح سابقا أن الزواج يكون للمرة الأولى.

عقد النكاح يحتسب بالتاريخ الهجري.

لا يمر على عقد الزواج أكثر من سنتان.

إذا كانت الزوجة جنسيتها غير سعودية فيجب موافقة الجهات المختصة لذلك.

متطلبات التقديم لطلب تمويل الزواج

بعد الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، والتوجه إلى تمويل الزواج، يتم تقديم الأوراق والمتطلبات المطلوبة لذلك من صورة من الهوية ، وإثبات العنوان، رقم وثيقة الزواج، رقم حساب الآيبان، والهاتف المسجل بأبشر، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية 920008002 من الأحد إلى الخميس.