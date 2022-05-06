تمويل شخصي فوري ب100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب بفترة سداد ميسرة

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة في هذا العام الحالي تمويل شخصي فوري بدون الحاجة إلى كفيل غارم ولا تحويل الراتب الشهري بمبلغ تمويل يتراوح من 5000 ريال سعودي ويصل إلى 100 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند الطلب من الشركة تحت ضوابط ومتطلبات أساسية لابد من توفيرها والإلتزام بها للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة كما يتم التقديم على التمويل الشخصي عن طريق الأونلاين من أجل الحصول على تمويل بفترة سداد ميسرة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري حتى 60 شهر كذلك بهامش ربح منافس لجميع العملاء من الجنسيات المختلفة داخل السعودية عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة.

أهم الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة البيت الأهلي

شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة توفر أفضل تمويل ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب الشهري وغيرها من المميزات التمويلية المتاحة بالشركة لجميع السعوديين وغير السعوديين في المملكة العربية السعودية ولكن بعد توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي الإستهلاكي عبر شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة الآن:

لابد من توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعامل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

إيضًا التمويل الإستهلاكي المرابحة متاح لجميع السعوديين والمقيمين في السعودية بشرط أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 21 سنه حتى 65 سنه على الأكثر بموافقة الشركة.

شركة البيت الأهلي للتمويل تطلب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل بالمملكة.

أهم المزايا التمويلية التي تقدمها شركة البيت الأهلي للتمويل