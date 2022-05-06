رابط وموعد صرف المساعدة المقطوعة 2022 برقم السجل المدني

يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 2022، وخاصة مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد عمل بعض التعديلات الهامة على نظام الضمان الاجتماعي القديم، حيث قامت وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية بعمل هذه التعديلات حتى يصل الدعم لمستحقيه من المواطنين السعوديين، وتحول إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويهدف برنامج المساعدات المقطوعة إلى مساعدة الأسر محدودة الدخل ومستفيدي الضمان الاجتماعي لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 2022.

رابط استعلام موعد صرف المساعدة المقطوعة 2022

هناك بعض الخطوات الضرورية التي يجب أن نتبعها عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول على الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الدخول على رابط المساعدة المقطوعة. إدخال رقم السجل المدني السعودي. تسجيل رمز التحقق البشري الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الضغط على الأيقونة الخاصة بالعرض، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب أن تتوفر في أي شخص شروط المساعدة المقطوعة حتى يستطيع الحصول عليها وهى كما يأتي:-

لا يقل العمر عن 35 عامًا أثناء التقديم للحصول عليها.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية مثل المرأة التي لديها أبناء من زوج سعودي، وأيضًا أصحاب بطاقات التنقل.

باستثناء بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية مثل المرأة التي لديها أبناء من زوج سعودي، وأيضًا أصحاب بطاقات التنقل. لا يتجاوز الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد الحد المانع لصرف المساعدات المقطوعة.

الحد الأقصى الذي يحصل عليه المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.

الحد الأدنى الذي يحصل عليه المتقدم من إعانة الضمان الاجتماعي 10400 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الأوراق التي يجب أن يقوم بإحضارها أي شخص متقدم للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-