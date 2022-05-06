نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الجوازات المجاني للاستفسار الرياض الجديد.. وطريقة استعلامات الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم الجوازات المجاني للاستفسار الرياض أتاحته المديرية العامة للجوازات للتيسير على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن أي معاملة تخص الدخول أول الخروج من المملكة بشكل سريع من خلال التواصل على رقم الجوازات خدمة العملاء ضمن خدمات المديرية العامة للجوازات استعلام بدلاً من الطرق التقليدية مع إمكانية حجز موعد في الجوازات عبر منصة أبشر وزارة الداخلية لما يتوافر عليها من قاعدة بيانات شاملة. ويتمكن المواطنين من خلال موقع المديرية العامة للجوازات استخراج تأشيرة خروج وعودة. أو التواصل عبر رقم الجوازات المجاني للاستفسار الرياض عاصمة المملكة وإنجاز الخدمات التي يحتاجونها تحت مظلة خدماتي الجوازات المخصصة من قبل المسئولين.

رقم الجوازات المجاني للاستفسار الرياض

وفرت المديرية العامة للجوازات رقم جوال الجوازات المجاني للاستفسار الرياض من أجل تلبية خدمات سكان الرياض على أن يتم استعلامات الجوازات السعودية عبر رقم جوال الجوازات المجاني للاستفسار الرياض من خلال الآتي:

رقم الجوازات المجاني للاستفسار الرياض 4057000 011. الرقم الموحد المجاني 0114771100. رقم الإدارة العامة للمتابعة عبر الرقم 0114509650. موقع المديرية العامة للجوازات

استعلامات الجوازات السعودية

يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية الدخول على المديرية العامة للجوازات استعلام عبر منصة أبشر وحجز موعد في الجوازات من خلال الآتي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر وزارة الداخلية.

اضغط أبشر أفراد وتسجيل الدخول به.

اختر المواعيد المتاحة بالصفحة.

إضافة البيانات المطلوبة وهي: “رقم الإقامة، نوع التقويم، تاريخ الميلاد، رمز التحقق المرئي. من ثم الضغط على خيار التحقق من بياناتي”.

النقر على خدمة المواعيد بعد إكمال إجراءات التحقق.

حجز موعد جديد.

اختر نوع الخدمة المطلوب إكمالها، والمنطقة التابع لها الشخص وعدد العمليات.

النقر على التالي.

حدد الإدارة المناسبة لمراجعتها.

اختر الوقت والتاريخ المناسبين.

أكد من الموعد، وتأكيد الحجز.

رقم الجوازات خدمة العملاء

يمكن التواصل على أرقام خدمات الجوازات في المملكة العربية السعودية من خلال الآتي:

المديرية العامة للجوازات: 0114771100. رقم العمليات: التحويلة 88. رقم الإدارة العامة للمتابعة الإدارية: 0114509650. معهد الجوازات: 4020649 011

بذلك تحدد كل ما يخص رقم جوال الجوازات المجاني للاستفسار الرياض الجديد، وإمكانية الاستعلام عن حجز موعد في الجوازات أونلاين بسهولة عبر منصة أبشر.