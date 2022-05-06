نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم استخراج رخصة القيادة وشروط تجديد الرخصة في المقال التالي
رسوم استخراج رخصة القيادة التي تتيحها أدارة المرور للمواطنين والوافدين في المملكة، حيث يسمح بتجديد الرخصة كل عامين او خمس أعوام او عشرة، ويكون ذلك على حسب الرسوم المقررة لذلك، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مجموعة الشروط الواجب توافرها في الأفراد ليتمكنوا من الحصول على رخصة القيادة، أن رخصة القيادة من أهم الوثائق التي يجب استخرجها، وذلك من قبل المواطنين والمقيمين بداخل المملكة، الذين يملكون سيارة مع التزامهم بجميع أنظمة وقوانين المرور ورسوم لاستخراج رخصة القيادة، ويجب أن تكون هناك مدة متبقية قبل انتهاء رخصة القيادة بحيث لا تقل عن 180 يوما، يتم فرض غرامة مالية بقيمة مائة ريال سعودي ، على السائق الذي يتأخر على تجديد رخصة القيادة، وهذه الغرامة تحسب بعد انتهاء رخصة القيادة بستين يوما، وعلى طالب تجديد الرخصة أن يقوم بدفع هذه الغرامة، قبل البدء في إجراءات استخراج الرخصة الجديدة.
رسوم استخراج رخصة القيادة
وضعت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، القيمة المحددة لتجديد رخصة القيادة، حيث تختلف رسوم رخصة القيادة على حسب عدد سنين الاستخراج :
- رسوم الحصول على رخصة مركبة لمدة عشر سنوات هي 400 ريال سعودي.
- قيمة رسوم استخراج رخصة قيادة لمدة عامين بتكون 80 ريال سعودي.
- رسوم رخصة قيادة لمدة خمس أعوام يتم دفع 200 ريال سعودي.
شروط تجديد رخصة القيادة
- ينبغي أن يقوم صاحب الطلب بتسديد الرسوم المستحقة للتجديد.
- يشترط قبل التجديد أن يسدد المتقدم جميع الرسوم المرورية المقررة عليه.
- يجب يتخطى فحص النظر المعتمد من هيئة المرور.
- أن يكون صاحب طلب تجديد الرخصة ما زال على قيد الحياة.
- أن يكون لصاحب الطلب له صورة وبصمة في منصة أبشر للأفراد.
كيفية تسديد رسوم رخصة القيادة الخاصة
- الذهاب لجهاز الصراف الآلي من الراجحي، وإدخال البطاقة الائتمانية في المكان المخصص.
- ثم إدخال الرقم السري للبطاقة وبعد ذلك الضغط على الخدمات الحكومية.
- يتم اختيار خانة المدفوعات، ثم اضغط على رخصة القيادة.
- ثم اختيار تجديد رخصة القيادة.
- إدخال رقم السجل المدني أو رقم الإقامة.
- الضغط على تأكيد ثم اختر نوع الرخصة.
- ثم اختيار المدة المناسبة لك ثم اضغط على خانة تسديد.
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