نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة سلفة للتمويل الشخصي 1443 قرض سريع sulfah دون حاجة لتحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت المملكة العربية السعودية للمواطنين عن طريق البنوك وغيرهم من شركات الأموال الحصول على قروض مثل الدخول على رابط منصة سلفة للتمويل الشخصي 1443 الذي لا يستغرق سوى دقائق وإصدار الموافقة للحصول على سلفة سريعة وفورية لمبالغ صغيرة ما بين 1000- 5000 ريال سعودي، مع اختيار مدة السداد بالشهور، وعن خطوات التقديم والشروط نوضحها لكم الآن.

رابط منصة سلفة للتمويل الشخصي 1443

يتم التقديم على طلب سلفة سريعة من خلال الدخول على موقع تمويل سلفة، الذي يقدم تمويل شخصي سريع من غير البنوك، يعتمد على التقنيات المالية (Fintech)، بالتعامل مع العملاء بشكل سريع وبطرق سهلة وبسيطة، كما تعد المنصة أول المنصات المرخص لها بالتعامل المالي من البنك المركزي السعودي، حيث يمكنك الموقع من اختيار مبلغ التمويل وتحديد مدة السداد التي تناسب ميزانيتك، ثم التقديم للطلب بشكل فوري وخلال دقائق يتم الموافقة وإيداع المبالغ في حسابك البنكي.

احصل على سلفة مالية خلال 24 ساعة

حقًا تستطيع الحصول على سلفة مالية سريعة عن طريق طلب سلفة سريعة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بتقديم طلب قرض بدون تحويل راتب، من خلال خطوات التقديم المحددة بموقع شركة سلفة وهي:

الدخول على موقع سلفة لإنشاء حساب.

يتطلب تعبئة رقم الهوية والجوال المسجل بأبشر.

وكذا كتابة البريد الإلكتروني، ثم وضع كلمة مرور، ثم الضغط على استكمال التسجيل.

وتكملة كافة متطلبات التسجيل، ثم الدخول على حسابك.

ثم تحديد قيمة التمويل المطلوب والمبلغ الطارئ من خلال الحاسبة.

ثم تعبئة بياناتك الشخصية، وبيانات العمل والحالة المالية.

بعد التحقق من البيانات والموافقة على القرض، سيتم إيداع مبلغ التمويل بحسابك الشخصي.

شروط الحصول على تمويل سلفة

التقديم لحاملي الجنسية السعودية.

عمر المتقدم ما بين 23-60 عام.

يشترط اكتمال أهلية المتقدم.

أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم لا يقل عن 5.000 ريال سعودي.

يجب أن يكون في عمل وألا يقل مدة العمل عن 3 شهور في القطاع الحكومي، و 6 شهور في الخاص.

من مزايا التمويل في سلفة بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتيح فترات سداد ميسرة، مع هامش ربح تنافسي، وفي دقائق يتم إيداع سلفة سريعة، دون حاجة إلى تحويل الراتب.