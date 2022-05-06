نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة الأهلية الخيرية السعودية وكيفية الحصول عليها “أسماء الجمعيات الخيرية المعتمدة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم اليوم طريقة تقديم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة من أشهر الجهات الأهلية الخيرية السعودية، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بالمملكة السعودية والتي تقدم مساعدتها المالية والعينية للفئات المحتاجة والأشد حاجة من مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية، هذا وقد زاد الإقبال على المؤسسات الخيرية بعدما توقفت المساعدة المقطوعة الحكومية والتي كانت تُقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث توقفت مقطوعة الضمان الحكومية منذ أكثر من ثلاثة سنوات، هذا وقد كان للمساعدة المقطوعة التي كانت تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كان لها دور كبير في المجتمع السعودي، وكانت ملجأ للأسر الفقيرة والأشد فقرا وحاجة، إلا أن توقف مقطوعة الموارد البشرية قد ساهم في الإقبال غير المسبوق على الجمعيات الأهلية الخيرية والجهات المناحة التي تقدم إعاناتها فس سهولة ويُسر.

المساعدة المقطوعة الأهلية الخيرية السعودية وكيفية الحصول عليها

لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير أشهر المؤسسات الخيرية التي تستقبل طلبات المحتاجين لتك المساعدات، والتي يمكن التقدم لها من خلال تقديم معروض طلب مكتوب أو الاتصال المباشر من خلال أرقام الهواتف والوتساب المتاحة، أو تقديم طلبات المساعدة من خلال روابط مواقع تلك الجهات المانحة الرسمية، ومن بين أشهر المؤسسات والجمعيات التي سنستعرضها معك اليوم ما يلي:

الديوان الملكي السعودي.

جمعية الوليد بن طلال الخيرية.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

الملك فهد الخيرية.

ترك آل شيخ للعمل الخيري، وهي أحدث تلك المؤسسات.

الديوان الملكي السعودي وأنواع المساعدات التي يقدمها ووسائل التواصل المباشر

أما عن مساعدات الديوان الملكي السعودي، فهي مساعدات متنوعة، وتشمل المساعدة المالية المباشرة، وكذلك المساعدات العينية، ويمكن التقدم بطلب الحصول على مساعدة مقطوعة مالية من خلال التواصل المباشر مع الديوان الملكي السعودي، ويتم ذلك عبر مكتب الديوان ومعالي الأستاذ “فهد بن محمد بن صالح العيسى” رئيس الديوان الملكي، كما يمكن التقدم بطلب عن طريق مكاتب الديوان الملكي المنتشرة بالعديد من من مناطق ومدن المملكة، كما أتاح الديوان الملكي لسعودي بوابة تواصل الإلكترونية، وذلك لسهولة استقبال طلبات الحصول على المساعدة، وكذلك يمكن من خلال بوابة تواصل استقبال شكاوى المواطنين، أما عن أنواع المساعدات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي فيمكن إيجازها في التالي:

منح الأراضي المجانية بجميع المناطق والمدن. المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل التي تربي أيتام. مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية للمحتاجين على نفقة المملكة. سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه. سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك. العفو علي المساجين. حالات العجر أو الوفاة. تقديم شكاوى للديوان الملكي.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي

رابط الديوان الملكي السعودي للشكاوى.

بوابة النفاذ الوطني الموحدة باسم المستخدم وكلمة المرور على أبشر.

باسم المستخدم وكلمة المرور على أبشر. الاتصال على رقم الهاتف: من داخل المملكة (8004000000) من 8 صباحاً وحتى 12 ظهرا.

الاتصال هاتفيا من خارج المملكة على رقم: (920030003) أو (920022220).

البريد الإلكتروني [email protected]

البريد السعودي: “الهدأ 7636- الرياض12911- المملكة العربية السعودية”.

مشتملات معروض طلب لسداد الديون القروض من الديوان الملكي

يجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية.

يجب أن يحتوي الطلب البيانات الخاصة بالقرض كاملة.

ذِكر قيمة القرض ونوعه.

اسم البنك الذي تم الاقتراض منه.

فرع البنك الذي تم الاقتراض من خلالة، وكذلك عنوان الفرع.

يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد السعودي.

كما يمكن تسليم الطلب للديوان الملكي، وفي حال تسليمه للديوان الملكي ستحصل على رقم للطلب.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية للمساعدات المالية المقطوعة للمحتاجين

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من أشهر المؤسسات الخيرية منحاً للهبات والعطايا الأميرية السامية، ويتزايد الإقبال على تقديم طلبات مساعدة لتلك المؤسسة، وذلك نظراً لسرعة الاستجابة في تلبية طلبات المتقدمين للحصول على تلك المساعدات، وكذلك السخاء في تقديم المساعدات قد تكون بمبالغ مالية أكبر من التي يطلبها المتقدمين، هذا وبقوم الأمير عبد العزيز شخصيا بعمل زيارات لمساكن وبيوت الأسر المحتاجة وتلبية طلباتهم، والاطمئنان على توفير حياة كريمة لهم.

معروض طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد.

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

شرح الحالة ولاجتماعية والظروف المالية للأسرة التي تحتاج إلى المساعدة.

تقديم جميع المستندات والوثائق التي تؤكد الحاجة لتلك المساعدة.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام.

كتابة اسم مقدم طلب المساعدة بالكامل.

ذكر العنوان تفصيلاً “محل السكن” والمدينة والمنطقة.

لا تنسى كتابة رقم هاتفك للتواصل.

عنوان مؤسسة عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وأرقام التواصل

جميع وسائل التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد بمنطقة تبوك وخارجها

الرقم الموحد داخل المملكة: “٩٢٠٠١٥١٥٢”.

“٩٢٠٠١٥١٥٢”. من خارج منطقة تبوك: “٠١٤٤٢٢١٢٣٨”.

“٠١٤٤٢٢١٢٣٨”. صندوق بريد تبوك : “٥٩٨” – الرمز البريدي: “٧١٤٢١”.

: “٥٩٨” – “٧١٤٢١”. فاكس: “٠١٤٤٢٣٧٥٣٣” – تحويله”: “٣٥٠-٢٥١”.

“٠١٤٤٢٣٧٥٣٣” – “٣٥٠-٢٥١”. البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] عنوان المؤسسة في تبوك: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية>

المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية> رقم هاتف مكتب المسجد : 050 950 0786.

050 950 0786. عنوان المسجد: 4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض.

4194 Wadi Hanifah St, Al Hada, Riyadh 12921, Saudi Arabia الرياض، منطقة الرياض. رقم هاتف قصر الأمير عبد لعزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533.