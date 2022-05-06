نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022.. تعرفِ على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022 تسأل عنها نساء المملكة العربية السعودية وكذلك باقي النساء في الوطن العربي والعالم. حيث أن فضل الصلاة في الروضة الشريفة تبحث عنه المسلمات هذه الفترة. قبل معرفة شروط الروضة الشريفة من الداخل وزيارتها عام 2022- 1443 هجريًا ولهذا ننشر في السطور التالية كل ما يخص مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022 ميلاديًا – 1443 هجريًا.

مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن موعد زيارة الروضة الشريفة للنساء حيث وضعت مواعيد محددة بعد أنه كان لا يسمح بدخول النساء الروضة الشريفة من الداخل.

مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء

الفترة الأولى زيارة الروضة الشريفة للنساء تبدأ من وقت شروق الشمس صباحًا وتنتهي قبل صلاة الظهر. بينما زيارة الروضة الشريفة للنساء في الفترة الثانية تبدأ عقب صلاة الظهر حتى قرب صلاة العصر وتبدأ الفترة الثالثة من صلاة العشاء حتى الساعة 12 مساءًا.

شروط زيارة الروضة الشريفة من الداخل للنساء

زيارة الروضة الشريفة من الداخل توجد لها شروط للنساء عقب السماح لهن بزيارتها عام 2022 – 1443 هجريًا. نرصدها في السطور التالية:

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية شروطًا لزيارة الروضة الشريفة من الداخل للنساء وهي أن تسير النساء باتجاه الممر سواءًا في اتجاه الدخول أو الخروج والالتزام بالهدوء وعدم رفع اصواتهن في الروضة الشريفة من الداخل وذلك في مواعيد زيارة الروضة الشريفة للنساء 2022.

شروط زيارة الروضة الشريفة من الداخل للنساء أيضا هي:

تتعاون النساء مع المرشدات المتواجدين في الروضة الشريفة من الداخل بأدب واحترام.

منع دخول السيدات بالأطعمة والمشروبات داخل حقائبهن حيث تمنع اصطحاب الحقائب ايضًا والكاميرات والسجائر .

منع المسجد النبوي التسول داخل الروضة الشريفة أو البيع.

ما هي الروضة الشريفة من الداخل؟

قبل زيارة النساء إلى الروضة الشريفة من الداخل سألوا عن ما هي. وكانت الاجابة هي أنها من الأماكن المقدسة التي يسعى المسلمون من جميع أنحاء العالم زيارتها سواء رجال أو نساء، حيث تقع الروضة الشريفة بين المنبر وحجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتبلغ مساء الروضة الشريفة مترًا ونصف تقريبًا أي أن طولها يقرب إلى 53 ذراعًا وتتميز الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالون الأخضر.