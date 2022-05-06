نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة فورية و5000 ريال تحول لحسابك فور التقديم عليها طالما مستوفي الشروط في المقال التالي

منصة سلفة تمنحك سلفة عاجلة وفورية حيث تعتبر منصة سلفة للتمويل السريع هي أحد أشكال منصات الدعم السريع الموجودة في المملكة،حيث أنه من المميزات التي تقدمها منصة سلفة أنها تقدم التمويل السريع الطارئ عند التعرض لأي موقف يحتاج إلى دعم مالي ويستخدم هذا النوع من التمويلات في تسديد مصاريف الدراسة أو في قضاء إجازة نهاية الأسبوع أو تصليح المركبة أو أي موقف طارئ يتعرض له العميل، ونوضح بالمقال شروطها ومزاياها وكيفية الحصول عليها بالتفصيل. شروط الحصول على سلفه: أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

يتراوح عمر المتقدم بدءً من 18 عاماً ولا يقل عن ذلك حتى 60 عاماً ولا يزيد عن ذلك

أن تكون فترة عمل المتقدم في القطاع الحكومي 3 أشهر وفي القطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. مزايا سلفة : إمكانية اختيار قيمة التمويل بحد أقصى 5000 ريال سعودي ويتم الحصول عليه بمجرد التقديم في أقل من دقائق

تتمتع المنصة بنظام الأقساط الشهرية الذي يتم من خلالها تحديد قيمة المبلغ على هيئة قسط شهري يتم تحديده وفقاً لدخل الشخص المتقدم ويستمر لمدة طويلة تصل إلى 6 أشهر، علماً بأن وسائل الدفع تتم بشكل إلكتروني عبر تطبيق سلفة، بحيث نجعل العملية أفضل من ناحية السرعة والأمان.

تمنحك تمويل بشكل مختلف، حيث نعتمد على التقنيات المالية (Fintech) لرفع مستوى التعاملات البنكية والتمويل لنصل بعملائنا إلى تجربة فريدة من نوعها وبطريقة سهلة وبسيطة.

موافقة فورية ویتم إیداع مبلغ التمویل بشكل فوري عند اكتمال الطلب. البنوك التي تصرف لعملائها سلفة وتتعامل مع منصة سلفة: مصرف الإنماء السعودي.

البنك السعودي الفرنسي.

بنك البلاد.

بنك الرياض السعودي.

البنك الأهلي سعودي.

البنك العربي السعودي.

البنك السعودي للاستثمار.

مجموعة سامبا المالية.

بنك الأول السعودي.

بنك الجزيرة.

مصرف الراجحي السعودي.

بنك ساب السعودي. كيفية التقديم للحصول على سلفه: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة سلفة .

ثم عليك بالدخول عبر حسابك أو إنشاء حساب جديد.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أن يقوم بعد ذلك اختيار طلب التمويل الشخصي.

ثم تقوم بتحديد المبلغ المالي الذي تود الحصول عليه، ثم تحديد فترة السداد لتلك السلفة.

ثم عليك بتسجيل كافة البيانات الشخصية.

التأكد من رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

ثم ترفع الطلب وبعد مراجعته والتاكد من صحة جميع البيانات تتم الموافقة فورية عمر شويل - جدة سلفة فورية و5000 ريال تحول لحسابك فور التقديم عليها طالما مستوفي الشروط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفة فورية و5000 ريال تحول لحسابك فور التقديم عليها طالما مستوفي الشروط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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