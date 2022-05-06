نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسديد خروج وعودة عن طريق الصراف الراجحي والأسعار الجديدة للتأشيرة في المقال التالي
زادت عمليات البحث في الآونة الاخيرة نحو طريقة تسديد خروج وعودة عن طريق الصراف الراجحي فدائما يسأل المسافرون عن كيفية دفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة كما تقدم المملكة خدمات الدفع لسداد رسوم تأشيرة الخروج والعودة، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم بالخطوات طريقة تسديد خروج وعودة عن طريق الصراف الراجحي.
دفع رسوم التأشيرة عن طريق سداد
توفر المملكة العربية السعودية نظام دفع يمكن من خلاله للمواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات الدفع الإلكتروني، كما يرتبط نظام سداد بعدد من البنوك المحلية أشهرها مصرف الراجحي والبنك الأهلي، كما يمكنك دفع رسوم تأشيرة متعددة من خلال نظام سداد تشمل تأشيرات الخروج والعودة.
طريقة تسديد خروج وعودة عن طريق الصراف الراجحي
- اذهب إلى أحد أجهزة الراجحي للصراف الآلي.
- للقيام بذلك، ضع بطاقة الائتمان في المكان المحدد.
- أدخل كلمة المرور باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- انقر فوق زر الخدمات الحكومية في الواجهة.
- انقر فوق المدفوعات.
- من قائمة المدفوعات، حدد جوازات سفر المهاجرين.
- انقر فوق تأشيرة الخروج والعودة المطلوبة.
- أدخل رقم إقامتك باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية.
- حدد فترة صلاحية التأشيرة التي تريد الحصول عليها.
- قم بتأكيد المبلغ المطلوب، ثم انقر فوق “تأكيد”.
دفع رسوم تأشيرة الخروج والعودة عن طريق مباشر الراجحي
- قم بتنزيل التطبيق على هاتفك ثم قم بتشغيله.
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب مباشر الراجحي.
- اضغط على زر القائمة الرئيسية في الزاوية العلوية.
- النقر فوق المدفوعات من القائمة المنسدلة.
- حدد المدفوعات الحكومية ، ثم انقر فوق خدمات المقيمين.
- انقر فوق تأشيرة الخروج والعودة المطلوبة.
- حدد الدفع ثم أدخل التفاصيل المطلوبة.
- اتبع التعليمات حتى اكتمال عملية الدفع.
أسعار تأشيرة الخروج والعودة في السعودية
- إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة، 200 ريال سعودي، الرسوم لسفرة واحدة ولمدة شهرين كحد أقصى
- إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة، 500 ريال سعودي، القيمة لعدة سفرات ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة في السعودية
- رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة المتعددة هي: مائتا 200 ريال سعودي لكل شهر إضافي خلال فترة الإقامة الصالحة.
- رسوم تمديد التأشيرة الخروج والعودة المفردة هي: 100 ريال سعودي عن كل شهر إضافي خلال فترة صلاحية الإقامة.
تسديد تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية من صراف الراجحي
- اذهب إلى أحد أجهزة الراجحي للصراف الآلي.
- أدخل تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
- انقر فوق الخدمات الحكومية.
- انقر فوق المدفوعات ثم حدد جوازات السفر المهاجرة.
- اضغط على الخدمة لدفع رسوم التمديد.
- اتبع التعليمات حتى تقوم بدفع الرسوم.
الأشخاص المعفيين من رسوم تجديد الإقامة في السعودية
- الطلاب الحاصلين على تأشيرة طالب.
- المقيمين الراغبين في الحصول على تأشيرة خروج.
الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم في السعودية
- الدخول إلى منصة مقيم مباشرة.
- انقر فوق خدمة التحقق من التأشيرة.
- انتظر حتى يتم تحميل نظام الاستعلام.
- حدد طريقة التحقق المناسبة للمستخدم.
- أدخل رقم مستند التحقق في المساحة المتوفرة.
- انقر فوق قائمة المطابقة.
- تحديد طريقة المطابقة المناسبة.
- أدخل تفاصيل المطابقة المطلوبة.
- انقر فوق رمز التحقق الأخضر.
- تحقق من تفاصيل التأشيرة.
شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة بالمملكة
- تتجاوز فترة إقامة الشخص الذي يرغب في تمديد التأشيرة خارج المملكة المتحدة سبعة (7) أشهر للمقيمين للعمل أو 13 شهرًا للزوجة والأطفال.
- املأ النموذج الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للخدمات الإلكترونية لتأشيرة وزارة الخارجية، وقم أيضًا بتأكيده إلكترونيًا مع صاحب العمل أو الغرفة التجارية.
- يجب استكمال رقم تسجيل موافقة وزارة الداخلية للتمديد بتاريخه.
- هل لم ينته تصريح الإقامة في حالة الشخص المطلوب تمديد التأشيرة له؟
- يرجى إدخال جميع التفاصيل باللغة العربية، باستثناء الأسماء في حالة طلب مواطنين غير عرب لزيارتك، مع ضرورة مطابقة الأسماء بجوازات سفرهم.
- يتم تمديد تأشيرات العودة لزوجات المواطنين من السفارة بغض النظر عن مدة سريان الإقامة.
مميزات خدمة الصراف الراجحي للأفراد
- إمكانيّة الوصول والاستخدام: يوجد العديد من أجهزة الصراف الآلي لمصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية وهذا يساعد الوافدين على الوصول إليها بسهولة واستخدامها.
- تسديد رسوم التأشيرات: يمكن للوافدين دفع رسوم التأشيرة المختلفة من خلال خدمات الدفع التي يقدمها مصرف الراجحي.
- ارتباطها مع الحساب البنكي: جهاز الصراف الآلي مرتبط بالحساب المصرفي للمستخدم مما يساعده على دفع جميع الرسوم المطلوبة دون الحاجة إلى تحويل الأموال من مكان إلى آخر.
- سهولة الإستخدام: يعمل مصرف الراجحي بجد لتحديث نظام الصراف الآلي لتوفير واجهة بسيطة يمكن للمستخدمين التعامل معها بسهولة.
- الاستعلام عن رسوم التأشيرات: قبل تكملة عملية الدفع، يمكنك التحقق من رسوم التأشيرة المختلفة للمملكة العربية السعودية من خلال جهاز الراجحي للصراف الآلي.
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