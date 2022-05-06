نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط على 60 شهر وبدون كفيل أحصل على تمويل 100,000 وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن طلب الحصول على تمويل شخصي إلكترونيا ربما يصل قيمة إلى 100,000 ريال سعودي وأيضاً دون الحاجة إلى كفيل أو ضامن كما يتمتع هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتحدث عن تلك التمويل الشخصي السريع وأيضاً سوف نتحدث عن أهم المزايا وطريقة الحصول عليه.

بالتقسيط على 60 شهر وبدون كفيل مع تمويل الشركة السعودية

الشركة السعودية للتمويل هي إحدى الشركات المالية الحديثة والتى توفر حلول تمويلية متنوعة للأفراد وأيضاً للشركات واليوم سوف نتحدث عن تمويل الأفراد والذى يتميز بالآتي

التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من الشركة السعودية بأن العميل يستطيع الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 500,000 ريال.

كما يستطيع أيضاً العميل من الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل.

يتميز أيضاً تمويل الشركة السعودية للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند التقديم.

يتمتع أيضاً التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

يستطيع أيضاً العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل الشركة السعودية للتمويل

حددت الشركة السعودية للتمويل مجموعة بسيطة من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل ومن بين تلك المستندات ما يلي

تقديم كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

أيضاً تقديم خطاب تعريف بالراتب الشهري.

ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.

طلب التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل

من أجل مساعدة العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى الشركة السعودية للتمويل وفرت الشركة السعودية للتمويل إمكانية طلب التمويل إلكترونيا من خلال الدخول على رابط تمويل الأفراد لدى الشركة السعودية للتمويل بالمملكة العربية السعودية وأيضاً ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل إلكترونيا.

شروط تمويل الأفراد لدى الشركة السعودية للتمويل

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل الأفراد لدى الشركة السعودية للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي