نظام فارس الرابط الجديد 1443 الخدمة الذاتية تسجيل الدخول

نظام فارس الخدمة الذاتية الرابط الجديد هو نظام آلي فعلته وزارة التعليم؛ لكي يكون وسيلة القائمين على العملية التعليمية من معلمين وإداريين وموظفين ومستخدمين في الحصول على الخدمات، فبعد أن كان تقديم الطلبات يتم بشكل ورقي، ويتوجب من الموظف الرجوع إلى الإدارة، وأخذ الموافقات، أصبح الأمر يتم بشكل إلكتروني من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، الذي يعد أحد فروع نظام فارس للموارد البشرية، وأصبح الحصول على الموافقات والصلاحيات بل ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، فقط تسجيل دخول نظام فارس ومتابعة الطلبات.

نظام فارس الرابط الجديد

أطلقت وزارة التعليم رابط نظام فارس الجديد؛ لكي يكون بوابة المستخدم للحصول على الخدمات والصلاحيات المتاحة له، فمن خلال الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية https://sshr.moe.gov.sa، وكتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية الدخول، يصبح من السهل على المستخدم سواء كان المدير أو الموظف رفع الطلبات، والاستعلام عن الرواتب والبيانات الخاصة بالغازات والبدلات، بالإضافة إلى تقديم طلب إجازة مع متابعة الطلب، والحصول على رد مباشر، بشكل إلكتروني، دون الحاجة لمراجعة الإدارة.

نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول

بات من السهل على كل من تمكن من التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول بكل سهولة، بالطريقة الآتية:

اضغط على رابط نظام فارس الجديد https://sshr.moe.gov.sa. تجد أمامك صفحة الدخول إلى نظام فارس، ابدأ في تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتاحة لذلك. اضغط على زر الدخول لذلك. يمكنك تغيير لغة الصفحة الدخول من خلال الضغط على اللغة في نهاية الصفحة. في حالة نسيان كلمة المرور يمكنك تغييرها من خلال الضغط على الأيقونة الخاصة بذلك.

نظام فارس تسجيل جديد

أتاحت وزارة التعليم التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية لكل موظف داخل المؤسسات التعليمية، من خلال دخول رابط نظام فارس الجديد، ثم اختيار تسجيل جديد، عندها ابدأ في كتابة البيانات المطلوبة منك، المتمثلة في السجل المدني، رقم الحساب البنكي الدولي باللغتين العربية والإنجليزية، ثم البريد الإلكتروني ورقم الجوال، بعد ذلك عليك تسجيل رمز التحقق في المربع الأحمر ثم اضغط على تنفيذ، عندها يرسل لك نظام فارس الخدمة الذاتية إشعار على البريد الإلكتروني كلمة السر ورمز الدخول على رقم الجوال، ثم تتبع باقي الخطوات كما هو في الفيديو حتى تنتهي من التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية.