خطوات تسجيل الطلاب المستجدين والانتساب عبر نظام نور للعام الدراسي القادم 1444

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين والانتساب عبر نظام نور تستقبل وزارة التعليم بداية يوم الأحد الموافق 17 من شهر أبريل 2022 و16 من شهر رمضان 1443 المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم 1444، الذي سيكون إلكترونيًا عبر نظام نور عن طريق حسابات أولياء الأمور، على أن تستكمل عملية التسجيل عن طريق المدارس فور إكمال البيانات الأولية المطلوبة، وتسجل الوزارة المرحلة الأولى لمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري، بالنسبة لمدارس التحفيظ، والسابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444،كما يمكن التعرف علي خطوات تسجيل الصف الأول الابتدائي المرحلة الثالثة 1443 عبر نظام نور.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين والانتساب عبر نظام نور

الانتقال مباشرة إلى موقع نظام نور التعليمي. ثم قم بتسجيل الدخول عبر إضافة بياناتك المطلوبة. اضغط على تبويب تسجيل الطلاب الجديد على نظام نور 1444. ثم قم بإضافة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مع مراجعتها جيدا. اختر الإدارة التعليمية التي سوف يتم تسجيل الطالب بها. ثم انقر عل تبويب إرسال الطلب، وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين والانتساب عبر نظام نور 1444

أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات. ثم أقل بـ 90 يوما كحد أدنى وإلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى. يجب على التلميذ أن لا يكون متجاوزا لعدد أيام الغياب المعروفة. ثم أن يقدم جميع البيانات والملفات التي يجب أن تتوافر لديه من أجل التسجيل. في حال غياب الطالب لمدة كبيرة يتم تسجيله “كراسب” بناء على قوانين الغياب والحضور في المدرسة. ثم يجب أن يكون سن الطالب مناسبا مع السن الذي يتم تحديده. أن يسجل الطالب كل المعلومات الخاصة به بشكل صحيح. ثم أن تتوافر لديه كافة الشروط حتى يتمكن من التسجيل في نظام نور. يجب وجود شهادة صادرة من جهة معتمدة روضة أطفال تثبت التحاقه بها لمدة سنتين.

خطوات التسجيل في نظام نور برقم الهوية

وأكد نظام نور انتساب على أنه يمكن التسجيل في نظام نور برقم الهوية، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات فقط والتي تتمثل فيما يلي:

يجب الذهاب إلى نظام نور من أجل تسجيل الطالب. اختيار كلمة تسجيل المنازل ثم يجب أن تختار كلمة تسجيل طالب منازل. ثم كما يجب أن تقوم بتسجيل كافة البيانات اللازمة للتسجيل. يجب عليك أن تقوم بتحميل كافة الأوراق المطلوبة منك. ثم يلزم أن تتابع التسجيل وفي النهاية بعد تسجيل كافة البيانات يجب أن تضغط على كلمة تسجيل.

آلية الاختبارات النهائية 1443

تسير وزارة التعليم السعودية وفق آلية معينة بالاختبارات للمراحل الدراسية المختلفة بمدارس المملكة، وقد أعلنت الوزارة عن تفاصيل آلية الاختبارات النهائية 1443وهي كالتالي:

تكون اختبارات المرحلة الابتدائية من خلال عبر منصة مدرستي التعليمية لنظام التعليم عن بعد. ثم يعتبر الطلاب أقل من اثنا عشر عامًا للمرحلة المتوسطة ومن هم لم يستكملوا جرعات اللقاح كورونا. هم الفئة المحددة لتقديم الاختبارات من خلال منصة مدرستي الإلكترونية. ثم أنه سيتم تحديد درجة المواظبة على الحضور. تجرى اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بنظام الحضور في حال تلقي الجرعات لقاح كورونا. ثم يتم العمل على تقسيم طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بأثناء إجراء الاختبارات على مجموعات. وذلك لكي يتم تقديم امتحان مادتين على الأكثر في كل يوم.

حاسبة عمر الطفل لدخول المدرسة

وكانت وزارة التعليم السعودية قد اعتمدت تنظيم تسجيل طلاب وطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، محددة خطة زمنية لتسجيل من أعمارهم ستة أعوام أو أقل بتسعين يوما، كحد أدنى وحتى سنة الحادية عشرة وثلاثة أشهر كحد أعلى.