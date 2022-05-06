انت الان تتابع خبر الجوازات السعودية تصدر توضيح وضوابط هامة تتعلق بمرافقة العمالة المنزلية للأسرة خارج المملكة| وتتخذ إجراءات جديدة لمن يفقد التأشيرة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت المديرية العامة للجوازات السُّعُودية توضيحات هامة وذلك عبر ردها للكثير من أسئلة واستفسارات المواطنين والمقيمين على حسابها الرسمي بتويتر .

ومن أبرز التوضيحات كانت كشفها عن الإجراءات المطلوبة لأجل لسماح للعاملة المنزلية بمرافقة الأسرة خارج المملكة، كذلك الخطوات والضوابط التي من المقرر اتخاذها في حالة فقدان التأشيرات ومنها تأشيرات الخروج والعودة للمقيم وهو متواجد خارج المملكة.

توضيحات الجوازات الهامة

وفيما يخص العاملة المنزلية وكيفية اصطحابها برفقة الأسرة خارج المملكة، فأشارت المديرية إلى أنه يتوجب حصول العاملة المنزلية على تأشيرة خروج وعودة بالمدة المطلوبة، مع العلم أنه يُمكن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالعمالة المنزلية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر أو منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

فقدان تأشيرة الخروج والعودة

أما فيما يخص استفسار فقد تأشيرة الخروج والعودة للمقيم وهو خارج المملكة، وكيفية حصوله على تأشيرة بدل فاقد، فأوضحت الجوازات إنه في حال فقدان تأشيرة الخروج والعودة خارج المملكة، يتعين على الشخص المتضرر من زيارة الصفحة الرسمية لبوابة مقيم، ثم طباعة نسخة من التأشيرة ليتسنى له العودة للمملكة دون عقبات.

ومن ناحية أخرى، أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تغيير الصورة الشخصية للإقامة بسبب تغير ملامح المقيم صابح الصورة، وذلك من خلال حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، مع اشتراط أن يكون الجواز ساريًا المفعول والصورة الشخصية في الجواز حديثة وتكون مكشوف الرأس، مع اتخاذ إجراءات التجديد أو التغيير إلكترونيًا بعد ذلك.