نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح حساب المواطن تسجيل جديد لغير المستفيدين من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح تساؤل متى يفتح التسجيل في حساب المواطن من أكثر ما يشغل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، وذلك لمرور فترة كبيرة على تعليق التسجيل في حساب المواطن، ومنع استقبال طلبات تسجيل جديد، وذلك منذ الدورة رقم 28 لعام 2020، وترجع كثرة التساؤلات إلى نجاح برنامج حساب المواطن في تحقيق الأهداف، التي ترتبط بمساعدة المستحقين فقط من الأسر الأشد احتياجًا، وتوفير دعم شهري يصرف في موعد ثابت، لذا هناك إقبال شديد على تسجيل جديد في حساب المواطن، وصرف الدعم الشهري.

متى يفتح حساب المواطن

ورد تساؤل على حساب البرنامج على أحد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي “متى يفتح التسجيل في حساب المواطن”، وهنا ردت خدمة المستفيدين بأنه لا يوجد موعد محدد لبدء التسجيل في حساب المواطن، وأن التسجيل لا يزال معلقًا حتى الوقت الحاضر؛ وهذا يرجع نتيجة التعديلات المقررة على الضوابط الخاصة بالدعم، كما أن تسجيل جديد لم يتم منذ دورة مارس 2020، والآن لا تستقبل البوابة الإلكترونية طلبات التسجيل، وغير مسموح دخول حساب المواطن إلا المستفيدين الحاليين فقط.

موعد التسجيل في حساب المواطن 1443

لم يتم تحديد موعد التسجيل في حساب المواطن حتى الآن، هذا ما يؤكد عليه برنامج حساب المواطن، ولكن هناك فئة وحيدة مسموح لها التسجيل في البرنامج، والحصول على الدعم الشهري، ألا وهي التابعين للمستفيدين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط حساب المواطن، حيث يستطيع المستفيد إضافة تابع في حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية كما هو في الطريقة الموجودة في ذلك الرابط، ثم تبدأ عملية دراسة الأهلية والتحقق من الاستحقاق، ويبدأ التابع في صرف حساب المواطن.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

عند الإعلان عن متى يفتح التسجيل في حساب المواطن بشكل رسمي، يستطيع الفرد التسجيل بالطريقة التالية:

انتقل إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. اضغط على تبويب الدخول من الصفحة الرئيسية. اختر تسجيل جديد حساب المواطن، ثم اكتب بيانات الهوية والجوال وتاريخ الميلاد. تسجيل دخول حساب المواطن، ثم إدخال رقم التأكيد الوارد في رسالة نصية على الجوال المسجل في الخطوة السابقة. تعيين كلمة مرور ثابتة يستخدمها المستفيد في دخول البوابة الإلكترونية لاحقًا. تعبئة بيانات طلب التقديم في حساب المواطن. يقر بصحة البيانات ودقتها ثم تقديم الطلب. رفع المستندات المطلوبة.

بعد رفع طلب التسجيل في حساب المواطن، يرسل البرنامج إشعار إلى المستخدم بموعد رفع المستندات، ولكن تلك الطريقة مرهونة بتحديد متى يفتح التسجيل في حساب المواطن.