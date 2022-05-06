كيفية السجيل في برنامج حافز إعانة البحث عن عمل 1443

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية مبادرة البوابة الوطنية طاقات ، وهي تتيح عدة برامج ، والتي تعمل علي التنسيق بين الباحثين عن العمل ،وأصحاب العمل ،وايضا تعمل على تقديم خدمات توظيف ،والتدريب للمواطنين بالمملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل زيادة الإستقرار وتطوير القوي العاملة بالمملكة العربية السعودية ،وأيضا توفير فرض توظيف بشكل أكثر شفافية ،ويعتبر برنامج حافز البحث عن عمل من أهم ،وأشهر البرامج الموفرة للدعم المالي بالمملكة العربية السعودية ،وأيضا يتيح فرص التدريب والتأهيل ،وذلك من أجل التمكين من التوظيف ، ويتم ذلك عبر التسجيل التلقائى ،بإستعمال رابط الملف الشخصي بمراكز التوظيف ،وعروض فرص العمل علي موقع طاقات .

خطوات التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل السعودي

يقوم برنامج حافز البحث عن عمل بتقديم دعم مالي بقيمة 2000 ريال سعودي ،وذلك لمدة تصل إلي 12 شهرا ،ولكي يتم التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل السعودي ،يجب أن تتوافر عدة شروط وهي:

أن يكون المتقدم في حافز البحث عن عمل سعودي الجنسية.

أن يتروح عمر المتقدم في البرنامج ما بين 20 إلى 35 عام.

لأبد أن يكون المتقدم قادر علي العمل.

يجب ألا يكون المتقدم مستفيد من معاش متقاعد.

ألا يكون للمتقدم أي نشاط تجاري يمارسة.

ألا يكون المتقدم طالبا.

ألا يكون المتقدم في البرنامج مسجلا في أحد برامج التدريب.

يجب علي المتقدم في البرنامج أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية ،وذلك في الفترة التي يتم فيها التقديم .

الخطوات المتبعة للتسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل السعودي

يجب التسجيل في بوابة طاقات الإلكترونية الرسمية ،وأيضا إختيار أسم المستخدم ،وكلمة السر ، وذلك من أجل التقديم في برنامج حافز البحث عن عمل ،وبعدها إتباع الخطوات الأتية: