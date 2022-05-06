تسجيل طالب جديد في نظام نور وشروط تسجيل الصف الأول الابتدائي للعام الجديد

تسجيل طالب جديد في نظام نور بالخطوات هو يزداد علية البحث خلال الفترة الحالية من قبل جميع أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد في المملكة العربية السعودية لمعرفة طريقة تسجيل أبنائهم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد، حيث تقوم وزارة التعليم السعودي بالعمل علي تحديد موعد التسجيل سواء لمرحلة رياض الأطفال للتسجيل في الروضات الحكومية أو في حالة تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي وحرصاً من حكومة المملكة العربية السعودية علي توفير الوقت والمجهود علي المواطنين ونظراً للتطور التكنولوجي الجديد ولمواكبه هذه التطورات وفقد حرصت الوزارة علي توفير نظام نور الالكتروني لإنجاز العديد من المهام منها استقبال طلبات تسجيل المدارس بخطوات بسيطة وسهلة دون الحاجة إلي التوجه إلي المدارس أو الإدارات التعليمية التابع لها عن طريق الدخول إلي رابط نظام نور.

تسجيل طالب جديد في نظام نور

قد أشارت وزارة التربية والتعليم السعودي علي موقعها الرسمي علي تويتر إلي موعد تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي كما هي موضحة بالصورة

أما عن خطوات التسجيل فهي كالتالي:

الدخول علي رابط نظام نور.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط علي أيقونة تسجيل طالب جديد عبر قائمة تسجيل الطفل.

كتابة رقم لهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

يجب تحديد صلة القرابة بيم الطالب وولي الأمر.

كتابة بيانات الطالب من تحديد مهنة ولي الأمر والجنسية وجنسية الأم.

يجب كتابة رقم جواز السفر ورقم السجل المدني.

كتابة الاسم الرباعي للطالب باللغة العربية ” الطالب- الأب – الجد -العائلة”.

يجب كتابة الاسم رباعي للطالب باللغة الانجليزية.

تحديد جنس الطالب.

كتابة تاريخ الميلاد العنوان.

تحديد المنطقة السكنية والشارع الرئيسي والمدينة التي يقنط بها الطالب.

كتابة رقم الهاتف يمكن التواصل مع ولي الأمر من خلاله.

العنوان الوطني / الرمز البريدي.

كتابة بيانات المدرسة التي ترغب في التحاق الطالب بها.

الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.

حفظ الطلب.

رفع المستندات المطلوبة .

إرسال الطلب.

يجب الاحتفاظ برقم الطلب.

تسجيل طالب جديد في نظام نور وشروط التسجيل