رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والشروط وطريقة الاستعلام برقم الطلب منصة الدعم والحماية 

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور هذا ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث وتطوير الضمان الاجتماعي من حيث طريقة التقديم وشروط الاستحقاق وكثيرا من الأمور المتعلقة بالضمان المطور، كما أنها بدأت في استقبال طلبات التسجيل في الضمان المطور، وهذا من خلال منصة الضمان الاجتماعي الجديد وأيضًا من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والآن من خلال مقالنا اليوم نوفر لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والشروط وطريقة الاستعلام عنه.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

بعد أن تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن بدء طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي، والكثير من الأفراد السعوديون يواصلون البحث عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور المتوقف على مدى استحقاقهم، لذلك نقدم لكم طريقة التسجيل الصحيحة من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم الضغط على تسجيل جديد.

ومن ثم يتم كتابة البيانات الشخصية للشخص المتقدم، وبعد ذلك علامة الموافقة على الشروط ثم تسجيل الدخول.

يتم إدخال رقم الكود المرسل إلى هاتفك ثم يتم توثيق الهاتف.

يتم كتابة رقم الهوية وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

يتم ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

البيانات المطلوبة هى عبارة عن الآتي: المعلومات الشخصية. السكن. الدخل الشهري. التعليم. العمالة. الترخيص. الممتلكات. التابعين للمتقدم.

وبعد الانتهاء كتابة كل خانة يتم الضغط على حفظ والتالي.

الشروط وطريقة الاستعلام برقم الطلب منصة الدعم والحماية

يمكنك الآن الاستعلام عن الاستحقاق من خلال رقم الطلب بطريقة سهلة من خلال التالي:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ومن ثم يتم تسجيل الدخول على الحساب الخاص به للاستعلام عن بطاقة الضمان الاجتماعي.

يتم الانتقال إلى شريط الأدوات ضمن رابط الموارد البشرية.

ثم الضغط على خدمات التنمية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443