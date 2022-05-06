نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تقديم طلب تسجيل 1443 عبر وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت مُنذ فترة عن الضمان المطور الجديد وأكدت على ضرورة المبادرة في التسجيل خلاله ومؤخرًا تم تمديد فترة التسجيل به، فالوزارة تُساهم في تقديم يد العون لكافة الأشخاص من مُحدودي الدخل وتعمل على تعزيز القدرة الإنتاجية داخل أراضي المملكة إلى جانب العديد من البرامج الآخرى التي تُقدمها، لذا سوف نوضح لكم الضمان الاجتماعي المطور تقديم طلب تسجيل 1443 وغيره من التفاصيل التي تخص الضمان المطور الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور تقديم طلب

لكي تتمكنون من التسجيل في الضمان الاجتماعي وترغبون في التسجيل عبر النظام الاجتماعي المطور الجديد لكي تستفيد من كافة الأمور والخدمات التي تخص الضمان، لابد من اتباع الآتي فوزارة الموارد البشرية اتاحت ذلك الأمر بعد الإعلان عنه وتمديد فترة التسجيل حتى أكتوبر المُقبل:

الانتقال مباشرة إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa.

سجل دخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أضغط على خانة تسجيل ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

الضغط على خانة تأكيد التسجيل لكي تتمكن من الاستفادة من الضمان.

شروط التسجيل في الضمان المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط التسجيل في الضمان المطور لكي يتمكن الأشخاص من التسجيل في حال توافر الشروط المُحددة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الشخص مقيم داخل أراضي المملكة وأن يكون سعودي الجنسية.

ينبغي ألا يكون مالكًا لعقار أو أراضي أو يمتلك دخل شهري كبير.

لابد أن يكون دخله الشهري أقل من المبلغ المُستحق من الضمان الاجتماعي المطور.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ولابد أن تكون جميعها صحيحة وتحتوي على بيانات صحيحة وخالية من الخطأ.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرت رقم الضمان الاجتماعي الموحد لكي تُمكن الأشخاص من الاستفسار عن أي سؤال يخص الضمان المطور أو تقديم شكاوى أو غير ذلك، حيث يُمكن لأي شخص الاتصال على رقم 19911 بشكل مباشر والحصول على الخدمة التي يود الحصول عليها، كما يُمكن التواصل عبر الحساب الرسمي عبر تويتر.