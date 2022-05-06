انت الان تتابع خبر توجيه هام وعاجل من الجوازات السعودية لجميع المواطنين والمقيمين قبل السفر لأي دولة عربية أو أجنبية .. تأكد من هذا الأمر أولا! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في ظل التوجيهات المستمرة التي تقوم الجوازات السعودية بنشرها، قامت الجوازات السعودية باصدار توجيه هام وعاجل لكافة مواطني السعودية قبل السفر إلى أي دولة من دول الخليج أو الدول العربية أو حتى الدول الأجنبية، فيما يتعلق بمدة جواز السفر المتبقية لحين انتهاءه.

توجيه هام من الجوازات السعودية بشأن جواز السفر

وفي التنبيه .. نشرت الجوازات اليوم على صفحتها الرسمية بتويتر، بأنه يجب على كل شخص التأكد من المدة المتبقية في جواز سفرك قبل السفر إلى دولة، حيث يفترض أن لا تقل المدة المتبقية في الجواز عن 3 شهور، وذلك قبل السفر لأي دولة عربية أو خليجية، ويجب أن لا تقل المدة المتبيقية في الجواز عن 6 شهور قبل السفر إلى أي دولة أخرى.

وفي سياق متصل كانت الجوازات قد أكدت أن جواز السفر الإلكتروني الجديد قد تم تصميمه على أعلى مستوى من المواصفات العالمية، كما يحتوي على شريحة إلكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للصور والبيانات الشخصية، للتحقق من قراءتة آلياً عبر البوابات الذكية والمنافذ العالمية.