متى ينزل حساب المواطن بالهجري لشهر مايو دفعة 54 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة إن برنامج حساب المواطن قد أعلن عن ميعاد الصرف لشهر مايو للدفعة 54 فالكثير من الأسر يترقبون ميعاد الصرف لحساب المواطن من وزارة الموارد، فهو يوفر لكم احتياجات الأسر الفقيرة ويصرف بشكل شهري حتى يعينهم على ظروف الحياة الصعبة، ويحسن مستوى معيشتهم ويلبي جميع احتياجاتهم، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنجيب لكم عن تساؤل متى ينزل حساب المواطن بالهجري.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري

إن برنامج حساب المواطن من البرامج المساعدة للأسر الأكثر فقراً من مواطنى المملكة السعودية، فهو يخدم أسر كثيرة بحاجة للدعم المادي ويرجع، هذا للهدف من إنشاء البرنامج، وهو التوفير لحياة كريمة لكافة الأسر الفقيرة، والتي تحصل على راتباً شهرياً يكن الحد الأدنى له 110 ريال أو 550 ريال للفرد.

ولذلك فإن ميعاد الصرف لحساب المواطن من الأشياء التي تشغل بال الكثيرين وهذا الأمر جعل الوزارة حريصة دائماً بأن تكشف عن ميعاد الصرف بشكل شهري، والذي عادة ما يصرف كل 25 يوم في الشهر، أي أنه سيصرف 10 مايو الذي يوافق وقتها التاسع من شهر شوال، والمدة المتبقية على صرف حساب المواطن من وقتنا هذا هو 11 يوم.

شروط الحصول على دعم المواطن

إن إدارة البرنامج قد وضعت شروط متعددة تلزم حتى يستطيع المواطنين الراغبين في أن يحصلوا على دعم المواطن من التقديم، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المتقدم يمتلك جنسية سعودية ومتواجد بداخل المملكة.

لا يكون متواجد بأي دور رعاية تابعة للدولة سواء كان من الإيواء أو حتى السجون.

ألا يكون صدر بحقه حكم أو سجن من قبل.

دخل الأسرة يكون أقل من 1100 سعودياً أو يقل عن 550 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.

لا يكون لديه أي عقارات أو حتى ممتلكات أخرى

وكتابة البيانات بالشكل الصحيح دون وقوع خطأ وتوفير جميع المستندات التي تلزم لهذا الأمر.

طريقة التقدم باعتراض لحساب المواطن

بإمكان جميع مواطني المملكة السعودية أن يتقدموا لحساب المواطن، وإليكم طريقة التقديم وهي كالآتي: