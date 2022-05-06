نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية من الأمير الوليد بن طلال للحصول على شقة سكنية أو سيارة لجميع مواطني السعودية في المقال التالي
لقد تضررت كثير من الاسر السعودية وفقا للأحداث الأخيرة وانتشار فيروس كوفيد ١٩ الذي كان بمثابة كارثة عمت جميع البلاد والمدن مما جعل الكثير من الأسر تبحث عن المساعدات المالية ليجدوا بأن هناك مساعدات مالية تقدم من قبل الوليد بن طلال ولم يقتصر الأمر على المتضررين من قبل فيروس كرونا بل هناك كثير من الأسر الفقيرة في السعودية والتي تحتاج إلى المساعدة المالية لكي تنعم بحياة أفضل أو تحصل على مستوى معيشة أفضل من المستوى المتدني وعمل البرنامج الخاص بالأمير الوليد بن طلال بتقديم المساعدة للمحتاجين والتقديم به يكون بشكل مجاني فلا يحتاج إلى أي رسوم وسوف نوضح كيفية تقديم الطلب والشروط اللازمة للحصول على المساعدة من خلال هذا المقال.
كيفية تقديم طلب المساعدة من الأمير الوليد بن طلال
على المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المالية أو المسكن أو سيارة بتقديم طلب إلى مؤسسة الأمير الوليد بن طلال وسوف نوضح كيفية تقديم الطلب من خلال النقاط التالية..
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة الأمير الوليد بن طلال يعرف باسم موقع مساعدات الوليد.
- يقوم المواطن بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه من اسم وعنوان ورقم هاتف والبريد الإلكتروني ورقم الهوية.
- يقوم المواطن بتحديد المساعدة التي يريدها ويقوم بالضغط على إرسال.
شروط الحصول على مساعدة الامير الوليد بن طلال
للحصول على مساعدة الوليد يجب أن تتوفر عدة شروط سوف نتعرف على تلك الشروط من خلال النقاط التالية..
- أن يكون المواطن الراغب في الحصول على مساعدة الوليد لا يزيد راتبة عن ٣٠٠٠ ريال سعودي.
- يجب أن يكون المواطن لا يمتلك منزل أو سيارة ولا يوجد أي عقار باسم99ه.
في حالة الحصول على المساعدة مثل أرض او سيارة أو منزل يجب كتابة تعهد في عدم التصرف بها في بيع أو إيجار حتى لا يتعرض إلى المسألة القانونية.
يتم كتابة التعهد حتى لا يتصرف المواطنين تصرف خاطئ وينتفعون بما حصلوا عليه.
يمكن الاتصال بالرقم الخاص بالمؤسسة للحصول على المساعدة التي يريدها المواطنين والرقم هو ” 9666112110000
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