نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنزيلات 50% على جميع السلع في اسواق العثيم بالسعودية اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية، تعتبر أسواق العثيم من إحدى أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها مجموعة من التخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية بالتحديد مع اقتراب الأعياد العديدة واستطعنا في مقالنا التالي أن نجمع إليكم بعض المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل أسواق العثيم.

أقوى عروض العثيم في السعودية، تعد عروض العثيم بمناسبة عيد الفطر المبارك 2022 من أفضل العروض التي قدمتها العثيم كما أنها تحتوي على تشكيلة مميزة من المنتجات اللذيذة والشهية، فتحتوي متاجر العثيم على كافة المنتجات سواء إن كانت غذائية أو أجهزة كهربائية أو هواتف محمول ومن خلال مقالنا التالي سنقد إليكم أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

عروض العثيم بالسعودية:

وفرت العثيم مجموعة قوية من العروض على مختلف المنتجات التي من بنيها كلًا من ثمر انتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام وتمر تمارا سكري رطب كيلو جرام بالإضافة إلى تمر الأصيل صقعي فاخر كيس واحد كيلو جرام بالإضافة إلى ثمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي 1 كيلو جرام مع عجينة التمر وثمر السكري كرتون وثمر خضري علبة 1 كيلو جرام بالإضافة إلى ثمر أمل الخير خلاص القصيم واحد كيلو بالإضافة إلى ثمر جالكسي.

تخفيضات العثيم بالسعودية عيد الفطر:

تعدد المنتجات الأخرى التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم فكافة المنتجات تتسم بأنها شهية ولذيذة وتلك المنتجات هي كلًا من الليمون والكمثرى روز ماري والأناناس والمانجو تيمو والطماطم شيري والبصل الأصفر والبصل الأبيض والجزر المستورد والبصل الأحمر كيس والفلفل الحار الأحمر طويل ، كما يحتوي المتجر على تشكيلة من اللحوم التي من بينها لحم حاشي بالعظم واللحم الحاشي بدون عظم بالإضافة إلى لحم العجل البلدي بدون عظم مع مرتديلا أمريكانا بقر بالإضافة إلى شبيهة جبن الزهار خفيفة الملح.

تنزيلات عيد الفطر المبارك في العثيم بالسعودية:

لا تقف عروض العثيم بل هناك المزيد والمزيد فمع كل أسبوع ستجدون أن العثيم تقدم عروض قوية عن السابق وتلك العروض هي كلًا من التالي” زيتون مصري أخضر وحلاوة حلواني سادة وزيتون كالاماتا جيانت بالإضافة إلى جبن هالي أبيض دنماركي وجبن رومي فيكتو مصري مع مربى فراولة شهد، فكل ما تحتاجون إليه الأن ستجدون لدى العثيم فهي تعمل على مدار اليوم من أجل خدمة عملائها وتقديم إليهم أفضل ما يحتاجون من منتجات، فكافة فروع العثيم مفتوحة من أجل استقبال العملاء وتقديم إليكم كل ما يحتاجون من منتجات.

عبوة كاسترد وزنها 450 جرام من هالي، وعبوات فانيلا وزن الواحدة 20 جرام من فود حلويات، وعبوات بيكنج بودر وزن الواحدة 200 جرام من هالي، وعلبة كاكاو زدني بودر وزنها 227 جرام، وعبوة قشطة وزنها 125 جم من هالي، وعبوة شوكولاتة دار ليت كاكاو وبندق وزنها 250 جرام، وعبوات نشأ وزن الواحدة 100 جم من رياض فود، وعبوة حليب بودرة وزنها 2 كيلو إلا ربع من هالي.

كما يوجد خصم على عبوة بطاطس تاتسو رفيعة وزنها 2500جرام، وكيس باميا مجمدة لاتينا وزنه 400جرام، وعبوات مياه فيكتو وزن الواحدة 330 مل، وذرة العثيم حب كامل وزنه 340جرام، وتونة بزيت الذرة من جنتل وزنها 185 جم، وعبوات كريم كراميل وزن الواحدة 50 جرام رياض فود، وعبوات كريم كراميل وزن الواحدة 70جرام من هالي.

كما متوفر عرض خاص على لانشون ديك رومي مدخن امريكانا، وعبوة لبنة وزنها 2,75 كيلو فوود جايت هنغاري، وزيتون جامبو أسود من سما أسباني، وطرشي ليمون شرائح سلطة محشي، ومرقة دجاج هالي وزنها 20جرام، وعبوة تحتوي على 18 حبة من بسكويت هالي بحشوة التمر، ورق عنب وزنه 1015 جرام من اميفا، أرز بسمتي 10كجم من هالي سيلا.

تخفيضات أسواق العثيم في السعودية:

وفرت أسواق العثيم الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها سائل مبيض كلوركس 3.78 لتر بالإضافة إلى مناديل للوجه عبوة إعادة تعبئة سيتي كما يشمل العرض على مسحوق غسيل مركز اريال، توفر بندة عرض خاص على جبنة مربعات كيري 3*216 جرام.

أروع عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع، كيس أرز صن فيلدج كالروز 5 كيلو، وكيس أرز الزوادة برمل سيلا وزنه 10كجم، عبوة لقمة القاضي وزنها 500جم من هالي.