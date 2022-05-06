تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية extra اليوم على الاجهزة الكهربائية

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شركة إكسترا للإلكترونيات الرائدة في مجال البيع المباشر للأجهزة الكهربائية المنزلية الحديثة والإلكترونية والتي تم تأسيسها في عام 2003 ميلاديا وقد حققت في هذه الفترة نجاحا ملحوظا جعلها تحتل مكانة في قائمة الشركات السعودية الأكثر نموا والتي تسعي دائما للنجاح والتفوق وإرضاء لعملائها. عروض شركة إكسترا على الشاشات: متوفر شاشة سامسونج تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

متاح شاشة إل جي تلفزيون بحجم 70 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي مزود بمخرجين إتش دي إم أي ومزود بمخرج واحد يو إس بي بسعر 3949 ريال سعودي بدلا من 7499 ريال سعودي.

تخفيض كبير على شاشة كلاس برو تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي كيو إل إيه دي مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الثلاجات: متاح ثلاجة سامسونج بحجم 21.9 قدم مزودة بتقنية التبريد المزدوج مناسبة لحفظ الطعام الطازج بسعر 4949 ريال سعودي بدلا من 8699 ريال سعودي.

متوفر ثلاجة كلاس برو باب جانب باب بحجم 19.9 قدم باللون الفضي بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

تخفيض على ثلاجة إل جي بحجم 17.9 قدم لينير كمبروسير متوفرة باللون الفضي بسعر 3899 ريال سعودي بدلا من 5899 ريال سعودي.

متواجد ثلاجة كلاس برو بحجم 297 لتر متوفرة باللون الأبيض بسعر 1349 ريال سعودي بدلا من 1999 ريال سعودي. عروض شركة إكسترا على الغسالات: متوفر كلاس برو غسالة تعبئة علوية بحجم 9 كيلو متاحة باللون الأبيض بسعر 1349 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

خصم كبير على غسالة دايو تعبئة أمامية غسيل بحجم 13 كيلو تجفيف بحجم 7 كيلو متاحة باللون الفضي الغامق ليكون سعرها بعد الخصم 4399 ريال سعودي بدلا من 6599 ريال سعودي.

تخفيض على غسالة كاندي تعبئة علوية بحجم 10 كيلو متوفرة باللون الفضي بسعر 1699 ريال سعودي بدلا من 2529 ريال سعودي.

متواجد غسالة كاندي تعبئة أمامية غسيل بحجم 9 كيلو تجفيف بحجم 6 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الفحمي بسعر 2349 ريال سعودي بدلا من 3399 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا بالسعودية اليوم على الجوالات: متواجد جوال أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 512 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان مدهشة بسعر 5999 ريال سعودي بدلا من 6199 ريال سعودي.

متوفر جوال أبل أيفون 12 بسعة تخزين 128 جيجا بايت بلون أزرق بسعر 2999 ريال سعودي بدلا 4049 ريال سعودي.

متاح جوال أبل أيفون 12 بسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي.

تخفيض على جوال أبل أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 512 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان بسعر 6299 ريال سعودي بدلا من 6699 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات 50% في اكسترا بالسعودية extra اليوم على الاجهزة الكهربائية - ثقفني

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