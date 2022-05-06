بنك الراجحى السعودي واهم الشروط الخاصة بالاعفاء عن سداد باقى الاقساط و تعرف ايضا علي الخطوات

نتحدث اليوم عن بنك الراجحي وايضا اهم الشروط التى يجب اتباعها للإعفاء من بنك الراجحى ، فقد تم الاعلان من قبل بنك الراجحى بشأن إعفاء كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية من سداد باقى الاقساط الخاصة بالقروض، بنك الراجحي يقدم الكثير من الخدمات التمويلية بالسعودية مثل التمويلات العقارية وايضا التمويل الشخصى ، وللتوضيح لجميع متابعينا الكرام ان جميع الخدمات التمويلية المقدمة من بنك الراجحى جميعها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ولكى يتم الموافقة على الإعفاء من سداد قيمة القروض يجب على جميع المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية اتباع الشروط الخاصة بطلب الاعفاء ، من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا موقع ثقفنى سوف نعرض لكافة متابعينا الكرام شروط الإعفاء الخاصة ببنك الراجحى بالمملكة العربية السعودية وايضا خطوات الإعفاء من بنك الراجحى .

تعرف على شروط الإعفاء من بنك الراجحى

لكى يتم موافقتك على طلب الإعفاء ، لا بد من اتباع الشروط الخاصة بطلب الإعفاء من بنك الراجحى وهى كالاتى :

اولا : على الشخص المقترض القيام بتقديم بطاقة الرقم القومى الخاصة به .

ثانيا : فى حالة إذا كان الشخص المقترض متوفيا يتم إعفاء جميع اسرتة من سداد قيمة الأقساط .

ثالثا : فى حالة إذا كان مصابا أو مريضا أو بة عجز فعليه القيام بتقديم ما يثبت من ذلك سواء بتقديم أوراق أو مستندات تثبت حالتة المادية وذلك بتقديم صورة تكون خاصة باسرة المتوفى .

تعرف على الخطوات الخاصة بتقديم طلب الإعفاء من بنك الراجحى

على الاشخاص الذين توافقت معهم جميع الشروط الخاصة بالإعفاء من بنك الراجحى عليهم اتباع جميع الخطوات الاتية وهى كالاتى :

اولا : الدخول مباشرة على الموقع الالكترونى الخاص ببنك الراجحى .

ثانيا : على الشخص المتقدم القيام بتسجيل الدخول وعلية ادخال جميع البيانات الشخصية الخاصة به مثل بطاقة الرقم القومي ، الاسم رباعى ، الهوية الوطنية الخاصة به .

ثالثا : عندما يتم رفع المستندات على الموقع الالكترونى الخاص ببنك الراجحى قم بالضغط على كلمة ارسال .

اخيرا قمنا بعرض الشروط الخاصة بطلب الاعفاء من بنك الراجحى وايضا الخطوات الخاصة بة ، ونحب ان نذكر متابعينا وناكد عليهم ان جميع الخدمات التمويلية المقدمة من بنك الراجحى متوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية . ونتمنى من اللة ان تنال اعجابكم .