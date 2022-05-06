برنامج حساب المواطن قد وضح موعد نزول دفعة شهر مايو 54 لكافة المستفدين

ومن خلال تلك الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجهه الكثير من المواطنين . فأنه يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والمُستفيدين من برنامج حساب المواطن عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ايضا محركات البحث . والذين يتساءلون عن متى هو الموعد المحدد لصرف حساب المواطن والذي يخص تحديدا عن الدفعة 54 من هذا الشهر . وعن الرد علي كافة هذه التساؤلات والتي تخص موعد صرف حساب المواطن . فأنه ومن خلال مقالتنا تلك سوف نتعرف سويا عن متي هو موعد نزول حساب المواطن وذلك في صرف دفعة 54 لهذا الشهر تحديدا .وذلك عبر موقعنا موقع ثقفني .

تعرف علي موعد صرف حساب المواطن وذلك للدفعة 54 من هذا الشهر

وقد قام برنامج حساب المواطن بالاعلان من جانبه . فقد تقرر أنه سوف يكون ابتداءً من اليوم الخميس 4 من الشهر العربي شهر شوال 1433هـجريا . والذي يكون موافق يوم 5 من شهر مايو الميلادي 2022 م .حيث أنه سوف يتبقى على موعد صرف حساب المواطن لتلك الدفعة من شهر مايو 5 أيام فقط . وذلك يعني أنه سوف يتم صرف حساب المواطن في يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو لعام 2022 ميلادية . وعلي صعيد اخر فقد أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق . أنه سوف يتم صرف الدعم يكون صرفه بطريقة دورية . وذلك في اليوم العاشر من كُل شهر ميلادي .إلا أنه في حالة أن تأخر يوما أو تقدم يوما موعد الصرف يكون بغير تعمد أو خلافة . وذلك يمكن أن يكون قد توافق موعد نزول دعم حساب المواطن لصرف الدفعات يتوافق مع إجازة رسمية . أو كذلك أن يكون هذا اليوم هو عُطلة نهاية الأسبوع . ومن خلال ما قد ذكرناه من خلال تسليط الضوء على متى هو صرف الدفعات الخاصة بحساب المواطن وتحديدا موعد صرف الدفعة 54 لهذا الشهر .

والان عبر موقعنا موقع ثقفني ومن خلال مقالتنا نكون قد تعرفنا على متى هو موعد نزول حساب المواطن الخاص بالدفعة 54 لشهر مايو . ونتمني أن نكون قد عرضنا على حضراتكم الاجابة المناسبة لكافة اسئلتكم وكافة الاستفسارات بخصوص موضوع صرف ونزول الدفعة 54 لهذا الشهر .