خطوات عمل اللازانيا بالفراخ بخطوات سهلة وبسيطة؛ نقدم لكم في هذا المقال كيفية تحضير اللازانيا اللذيذة بطريقة سهلة حيث أنها من الأكلات الإيطالية التي يفضلها العديد من الأشخاص حيث يتم تحضيرها بأكثر من طريقة حسب الذوق فمن الممكن تحضير بحشو اللحم المفروم أو الدجاج أو الخضار لذلك نوضح لكم في السطور التالية خطوات تحضيرها بكل سهولة.

خطوات عمل اللازانيا بالفراخ

يتم تحضير اللازانيا اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة عن طريق استخدام المكونات التالية :

عبوة واحدة من اللازانيا المسلوقة.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع.

كوبان من البشاميل.

كوب من الجبن الشيدر.

كوب من الجبن الموزاريلا.

بصلة كبيرة مفرومة.

عدد 2 جزر مبشور.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

حبتان من الفلفل الأخضر المقطع.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشه جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقتان من الملح صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من القرفة.

طريقة تحضير اللازانيا بالدجاج

في البداية يتم سلق المكرونة في كمية مناسبة من الماء.

يتم تصفية المعكرونة بعد أن تنضج ونتركها جانباً.

يتم وضع الزبدة والزيت في مقلاة على النار ثم نضع البصل ونستمر في التقليب حتى يصفر لونه.

في الخطوة التالية يتم إضافة الفلفل والجزر مع البصل.

ثم يتم وضع قطع الدجاج تقلب جيداً حتى يتغير لون الدجاج.

يتم إضافة البهارات مثل الملح والزعتر والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب ونستم بالتقليب حتى تختلط المكونات ببعضها جيداً.

يتم تهدأ النار قليلاً ونتركها لتنضج جيداً.

بعد التأكد من نضجها يتم إغلاق النار وإضافة الجبن الشيدر ونقلب جيداً.

يتم إحضار قالب بايركس ونضع به كمية قليلة من البشاميل .

ثم يتم رص شرائح اللازانيا ثم يتم إضافة خليط الدجاج وتوزيعة جيداً.

ثم إضافة طبقة من المكرونة ثم نغطيها بالبشاميل.

نضع القالب في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

بعد أن تنضج يتم رش طبقة من الموزاريلا ونتركها 5 دقائق فقط.

نتركها تهدأ ثم تقطع ويتم تقديمها.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال خطوات عمل اللازانيا بخطوات سهلة وبسيطة