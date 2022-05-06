الأوراق المطلوبة و الفئات المستثناة من سداد القروض من بنك الراجحي وشروط الإعفاء

كثير من اصحاب الامراض المزمنة بعد ان اتعبتهم امراضهم على القدرة على سداد اقساط القروض التي اخدوها من مصرف الراجحي وقد وضع مصرف الراجحي شروط لطلب الاعفاء من سداد القروض ومنها العجز عن سداد الاقساط بسبب مرض وحدث عنه عجز كلي او جزئي او وفاة للمقترض وبداخل المقال سوف نوضح شروط الاعفاء والاوراق المطلوب تقديمها للمصرف وكيفية التقديم، ويعد مصرف الراجحي من اول بنوك المملكة في تعاملاته مع كافة عملائه لأن جميع تعاملات البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يحرص البنك دائما على تقديم الكثير من التمويلات والقروض للأفراد و الشركات بشروط ميسرة وسهلة تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية تمويلات بدون كفيل أو تحويل راتب، وفي ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من تدهور الظروف الاقتصادية قام البنك بتقديم خدمة الإعفاء من تسديد القروض .

الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب إعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي:

لتقديم طلب اعفاء من سداد الاقساط لقرض الراجحي يجب توفر عدة شروط وهي كالتالي:

يتم إعفاء الشخص المتقدم في حالة أنه قام بسداد معظم الديون وتوفى، فيجب على أسرته أن يقدموا شهادة الوفاء أثناء طلب الإعفاء لكي يتم قبول الطلب.

أثناء قيام الشخص المتقدم بعمله ونتج عن هذا العمل حادث تسبب في منعه عن العمل وكسب المال وتم الإقتراض لسداد الديون فهنا يتم إعفاء صاحب القرض.

الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم طلب إعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي :

مطلوب تقديم صوره من بطاقة هوية المتقدم.

مطلوب تقديم شهادة وفاة المتقدم.

مطلوب تقديم الشهادة الصحية التي توضح الحالة الصحية للمتقدم.

تقديم خطاب جهة العمل ومن الضروري أن يكون موضح به قيمة الدخل الشهري.

مطلوب تقديم رقم العقد و رقم التاريخ الخاص بصاحب القرض

كيفية تقديم طلب إعفاء من سداد القروض من بنك الراجحي: