قرض طارئ 5000 ريال سعودى تمنحة منصة سلفة الالكترونية فى 15 دقيقة فقط

نقدم لمتابعينا الكرام أهم منصة بالمملكة العربية السعودية وهي منصة سلفة الالكترونية. منصة سلفة الالكترونية تمنح لجميع مواطنيها بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي طارئ يبدا من 1000 ريال سعودى حتى 5000 ريال سعودى . التقديم داخل منصة سلفة الالكترونية الكترونيا بدون اى تعقيدات ولا يتجاوز 15 دقيقة فقط. منصة سلفة تقدم الكثير من التمويلات المالية لجميع المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية . وجميع التمويلات المالية التى تقدمها منصة سلفة الالكترونية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها . منصة سلفة تساند العديد من المواطنين السعوديين فى الحصول على تمويل شخصى وذلك من أجل القيام بإنشاء مشروع جديد يساعد المواطن السعودي في تلبية كافة احتياجاته الشخصية والاسرية ، أو الالتزامات الخاصة بة أو سداد الديون . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام الخطوات التى يجب اتباعها للتقديم على قرض شخصى من منصة سلفة الالكترونية .

خطوات التقديم فى منصة سلفة الالكترونية

يجب على المواطن السعودى اتباع الخطوات الاتية للتقديم فى منصة سلفة الالكترونية وهى كالاتى :

اولا : الدخول مباشرة على الرابط الخاص بمنصة سلفة الالكترونية .

ثانيا : قم بالضغط على القائمة الرئيسىة ثم قم تسجيل الدخول ودخال كافة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل الاسم رباعى ، بطاقة الرقم القومى .رقم الجوال الخاص بك .

ثالثا : قم بكتابة البريد الالكترونى الخاص بك وكلمة المرور ثم اضغط على ايقونة طلب تمويل .

رابعا : تاكد انك قمت بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك بطريقة صحيحة .

خامسا : قم بالضغط على زر استكمال وانتظر رسالة تاكيد سوف تصل اليك .

شروط منصة سلفة الالكترونية

للحصول على قرض من منصة سلفة الالكترونية . يجب اتباع الشروط الخاصة بالمنصة فإذا تطابقت معك فقد يحصل على تمويل فورى وسريع من منصة سلفة الالكترونية وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية . اى يكون مقيم اقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية . منصة سلفة الالكترونية تمنح فقط للمواطنين والمواطنات السعوديين .

ثانيا : أن يتراوح عمر المتقدم علي قرض سلفة من بين 18 عام حتى 60 عام .

ثالثا : يجب أن يحصل على دخل شهرى لا يقل عن 4 آلاف ريال سعودى .

رابعا : يجب على المتقدم أن يكون عاملا فى القطاعات داخل الامملكة العربية السعودية . فأنه بالنسبة للقطاع الخاص يكون لمدة 6 أشهر ولو كان فى القطاع الحكومى فيكون لمدة 3 شهور .

فى النهاية عرضنا على متابعينا الكرام من موقعنا موقع ثقفنى منصة سلفة الالكترونية واهم الشروط الخاصة بها وايضا الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على تمويل سريع وفورى من منصة سلفة .