بوابة تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون والقروض وغيرها

عانى الكثير من الفقراء السعوديين من قلة الدخل وعدم قدرتهم على الحياة بشكل سوي مما جعل تقوم المؤسسة الخاصة بالأمير عبد العزيز بن فهد بتقديم المساعدة المالية لكثير من الفقراء السعوديين وتوفير المأكل والمشرب والمسكن لهم إلى جانب أن المؤسسة تقدم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطنين وتوفير لهم الرعاية اللازمة وعملت المؤسسة أيضا على توفير كافة الخدمات التعليمية ومساعدة الأبناء السعوديين على حصولهم على أحقية التعليم وعرف الامير عبد العزيز بمدى كرمه وأخلاقه وحبه إلى تقديم المساعدة للمواطنين السعوديين وقام بفتح جميع الأبواب أمام المواطنين السعوديين وتقديم لهم ما يحتاجونه فعرف بالأمانة والإخلاص إلى وطنه وحبه للخير وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيفية تقديم الطلب للحصول على المساعدة المالية.

طريقة تقديم الطلب للحصول على المساعدة المالية

على المواطنين السعوديين الذين يعانوا من الفقر أو الحاجة إلى تعليم ابنائهم أو الرغبة في الحصول على المساعدة الطبية تقديم طلب لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وسوف نوضح كيفية تقديم الطلب من خلال النقاط التالية..

يبدأ المواطن بتقديم الطلب وكتابة التسمية إلى الملك.

.يقوم بعد ذلك بكتابة التحية الطيبة إلى الملك.

يكتب بعد ذلك سبب تقديم الطلب وما يريد الحصول عليه كمساعدة مادية أو تعليم أو مساعدة طبية.

يكتب بعد ذلك سبب تقديم الطلب وما يريد الحصول عليه كمساعدة مادية أو تعليم أو مساعدة طبية. على المواطن أن يقوم بوصف الظروف الخاصة به ويشرحها شرحا مبسطا حتى يحصل على الطلب الخاص به.

في النهاية يكتب خاتمة جيدة بالامتنان إلى الملك ويقوم بكتابة اسمه والرقم الخاص وعنوانه.

صيغة أخرى في تقديم الطلب للحصول على المساعدة المالية

يجب على المواطنين السعوديين تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية الخاصة بالملك عبد العزيز بن فهد وسوف نقدم صيغة أخرى لتقديم الطلب من خلال النقاط التالية..