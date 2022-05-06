نظام نور تسجيل الدخول ولي الأمر .. تسجل أول ابتدائي برقم الهوية 1444

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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل الدخول وإضافة الأبناء في المدارس الأهلية ومدارس تحفيظ القرآن للعام الدراسي الجديد 1444، وكذلك تسجيل أول ابتدائي برقم الهوية، فمن خلال حساب ولي الأمر في نظام نور يستطيع إضافة الأبناء في مراحل رياض الأطفال والأول الابتدائي طبقًا للمواعيد التي حددتها وزارة التعليم، حيث استهدفت الوزارة من إطلاق نظام نور التعليمي توفير الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور بشكل إلكتروني، حتى أصبح بإمكان ولي الأمر تسجيل رياض الأطفال وتسجيل أول ابتدائي في المدارس بشكل إلكتروني، كذلك نقل الطلاب من مدرسة لأخرى، والاستعلام عن النتائج من خلال نظام نور لنتائج الطلاب.

نظام نور تسجيل الدخول

سهلت وزارة التعليم عملية تسجيل رياض الأطفال وأول ابتدائي في نظام نور، من خلال نظام نور تسجيل الدخول ينتقل ولي الأمر إلى حسابه الشخصي كما هو في الخطوات الآتية:

افتح رابط نظام نور. اكتب البيانات المطلوبة منك. سجل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبهذا تكون قد انتهت خطوات دخول نظام نور، وذلك لولي الأمر الذي يمتلك حساب على نظام نور، بمعنى آخر الذي تمكن من التسجيل في نظام نور وأصبح لديه حساب خاص به، ولكن في حالة عدم وجود حساب مسبق، لابد من تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور.

نظام نور ولي الأمر

من بين الخدمات التي وفرتها وزارة التعليم لولي الأمر إمكانية التسجيل في نظام نور، وإنشاء حساب خاص به يستخدمه في متابعة الأبناء في مراحل التعليم المختلفة؛ حيث يتابع المستوى الدراسي ويطلع على تقييم المعلم، يتمكن من تسجيل رياض الأطفال، وتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، يستطيع نقل الطالب من مدرسة لأخرى، استخراج شهادة بدل فاقد للطلاب في المرحلة الابتدائية، استعلام نتائج الطلاب من خلال نظام نور للنتائج إلى غيره من الخدمات، وبهذا فإن نظام نور هو نظام متكامل يربط بين جميع مؤسسات التعليم بالمملكة وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات متكاملة.

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

نظام نور تسجيل أول ابتدائي

تكمن طريقة تسجيل أول ابتدائي في نظام نور برقم الهوية في الخطوات الآتية:

تسجيل دخول نظام نور. اختيار تسجيل طالب جديد. اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب، ثم سجل بيانات ولي الأمر. أدخل بيانات الطالب كما هي في المستندات الرسمية. انتقل إلى صفحة بيانات السكن والتواصل والمدرسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها. رفع المرفقات المطلوبة في نظام نور. تقديم الطلب.

بهذا تكون انتهت طريقة تسجيل أول ابتدائي في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1444.