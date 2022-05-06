ايداع الدفعة 54 حساب المواطن دفعة شهر مايو 2022 بالسعودية ca.gov.sa

ايداع الدفعة 54 حساب المواطن متبقي عليه 5 أيام فقط وفق ما تم الإعلان عنه منذ قليل برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية عبر الحساب الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في حسابات المستحقين مكتملي الأهلية بحلول في يوم الثلاثاء 9 شوال 1443هـ الموافق 10 مايو 2022 وفق الموعد الدوري الشهري للصرف اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع العلم أنه يتم تقديم اليوم أو تأخيره يوم في حال إن وافق يوم 10 ميلادي إجازة رسمية أو عيد وطني أو عيد تأسيس أو أعياد أخرى كما أوضح البرنامج طرق الاستعلام عن الدفعة المستحقة وشروط الأهلية والجدير بالذكر أيضًا أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين منذ إطلاق البرنامج تقدر بحوالي 113 مليار ريال سعودي.

5 أيام على إيداع الدفعة الـ 54 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/XyEC7XFeSZ — حساب المواطن (@citizenaccount) 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 54 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/XyEC7XFeSZ — حساب المواطن (@citizenaccount) May 5, 2022

السعودية ايداع الدفعة 54 حساب المواطن 2022

في نفس السياق السابق برنامج حساب المواطن بالمملكة يخضع لضوابط من شروط وأهلية استحقاق تم النص عليها للمستفيدين، فالبرنامج عبارة عن دعم مالي يستهدف فئة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من المواطنين الذين تنطبق عليهم أهلية وشروط استحقاق الدعم، بهدف توفير حياة كريمة لهم من مسكن مناسب ومبلغ مالي يساعدهم على مواجهة الأوضاع، أثناء القيام بالإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030م، والتي يعمل القائمين على شؤون المملكة على قدم وساق لتحقيقها على أرض الواقع.

كيفية الاستعلام عن مستحقات الدورة 54 حساب المواطن

وللاستعلام عن موعد حساب المواطن وفق آخر مستجدات برقم الهوية الوطنية، للمستفيدين كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولًا القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي رابط حساب المواطن.

كذلك تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد.

ثم القيام بتسجيل رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بالمواطن المستفيد.

في النهاية الضغط على خانة الاستعلام، وسوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد عن الدفعة 54 لحساب المواطن.

حساب المواطن خطوات تغيير رقم الجوال للحصول على الدعم

وقد أوضج برنامج حساب المواطن في تغريدته خطوات تغيير رقم الجوال في البرنامج كالتالي: