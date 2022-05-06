نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام تداول بعد العيد 2022 وأوقات التداول داخل سوق الأسهم بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك أعداد كثيرة من المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية يرغبن في إتمام الإجراءات الخاصة بالتداول بعد الانقطاع أيام عيد الفطر المبارك، فمجموعة التداول دائماً تعلن عن المواعيد الخاصة بالدوام والعمل وأوضحت المواعيد الخاصة بكل شيء، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقوم بالتحدث عن موعد دوام تداول بعد العيد 2022.

موعد دوام تداول بعد العيد 2022

إن ميعاد الدوام للتداول بعد إتيان العيد سيكون الأحد، وتاريخ هذا اليوم هو الثامن من شهر مايو الموافق سبعة شوال، حيث أن الأسواق سيتم فتحها بعد أن أغلقت لأيام بسبب عطلة العيد، ويكون التداول عائداً بالمواعيد المحددة قبل شهر رمضان أي المواعيد الطبيعية، من العاشرة في الصباح إلى الثالثة و 20 دقيقة عصراً، ويتم تحديد هذا الأمر بالشكل الدقيق وفقاً لنوع التداول.

أوقات التداول داخل سوق الأسهم بالمملكة

إن التداول داخل سوق الأسهم بالمملكة السعودية سيعمل بعد انتهاء إجازة العيد الأحد، وبأوقات الدوام الطبيعية التي كانت معروفة بالنسبة للمستفيدين ورجال الأعمال والأشخاص أصحاب الشركات، وإليكم مواعيد التداول وهي كالآتي:

أولاً التداول للأسهم ميعاد الافتتاح العاشرة في الصباح، أما الإغلاق الثالثة وعشرين دقيقة عصراً.

تداول الصناديق للمؤشرات 10:00 صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

التداول للصكوك والسندات يكون من العاشرة في الصباح إلى الثالثة عصراً.

مواعيد التداول بالصكوك والسندات بسوق الأسهم 2022

يتم التحديد للمواعيد الخاصة بالتداول عن طريق المجموعة السعودية للتداول، فهي المسؤولة عن التداول للأوراق وإدراجها، وإليكم المواعيد الخاصة بالتداول وهي كالآتي:

المواعيد السابقة لافتتاح السوق تكون بدايتها من التاسعة والنصف في الصباح وحتى العاشرة صباحاً ولمدة نصف ساعة.

مواعيد الافتتاح للسوق من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً المدة خمس ساعات.

مواعيد انتهاء الجلسة بعد التداول تكن بدايتها الثالثة عصراً ونهايتها الرابعة عصراً أي أن المدة تكون ساعة كاملة.

طريقة الاستفسار عن مواعيد العمل بسوق الأسهم

أصبح الآن بإمكان كافة المستثمرين ومعهم رجال الأعمال أو حتى الشركات أن يستعلموا عن الموعد الخاص بعمل سوق الأسهم، وهذا بعدما قامت مجموعة التداول بالمملكة السعودية عن الإتاحة لجميع المواعيد، وإليكم طريقة الاستعلام وهي كالآتي: