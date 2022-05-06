نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على اعفاء بنك الراجحي من سداد الاقساط للمواطن في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام بنك الراجحي السعودي بتقديم خدمة مميزه للعملاء المميزين وهي اعفاء مصرف الراجحي من سداد الأقساط للمواطنين في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من اهم الخدمات التي يبحث عنها عملاء المصرف بشكل مستمر، ولكن وضع المصرف شروط محددة للفئات التي تستحق تلك الخدمة وفقاً للمعايير والمقاييس التي وضعها البنك لتلك الفئات، وقد يطرح البنك العديد من الحلول المصرفية المميزة والتي اشتهر منذ تأسيسه ولهذا اصبح من أفضل واكبر المصارف الإسلامية المطابقة للشريعة في الدول الإسلامية والعالم العربي.

طلب اعفاء البنك الراجحي للمواطن

قدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات التمويلية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية والتي من أهمها التمويلات العقارية مثلاُ أو الشخصية أو السيارات أو غير ذلك مما يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية بشكل عام، وقد أعلن البنك منذ فترة عن إعفاء المواطنين من سداد باقي الأقساط الخاصة بالقروض ولكن لفئات معينة من المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط التي وضعها البنك في المملكة السعودية.

ومن أهم تلك الشروط أن يكون الشخص المقترض متوفياً وفي تلك الحالة يتم إعفاء الأسرة من سداد الأقساط المفروضة عليهم، وأيضاً أن يكون الشخص المقترض مصاباً بإصابة عجز أو مرض خطير وفي تلك الحالة يقدم شهادة صحية تفيد بذلك العجز أو المرض، ويتم في تلك الحالات تقديم الشهادات الطبية والمستندات لإثبات الحالة المادية للشخص المقترض بالإضافة إلى تقديم صورة خاصة لأسرة المتوفي وبطاقة الرقم القومي للشخص المقترض.

خطوات الإعفاء من مصرف الراجحي

طبقاً للشروط التي قمنا بتوضيحها في الأعلى والتي لابد من أن تطبق على الفئات المستحقة للإعفاء من سداد الأقساط في بنك الراجحي السعودي، يستطيع المواطنين من تقديم طلب الإعفاء لمصرف الراجحي السعودي من خلال اتباع الخطوات التالية: