عاجل آلية العفو الملكي 1443 وطريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين

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عمر شويل - جدة تعرف على آلية العفو الملكي 1443 السعودي ، وطريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين من السجناء لعام 2022 .حيث تحدد اللوائح آلية وقواعد خاصة لنظام العفو الملكي السعودي 2022، لتلك المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تتطلب احتجازًا.

حيث تم تحديد قواعد العفو الملكي السعودي الجديد 2022 التي تم إصدارها مؤخرًا. بـ 36 حالة لا تغطيها العفو الملكي 1443. وذلك ووفقًا للقواعد التي تم الإعلان عنها والتي تتضمن العفو للحالات المسجلة اعتبارًا من 10/10/1443.

آلية العفو الملكي 1443 وأهم القواعد

يعد العفو الملكي السعودي الجديد 2022 هو مبادرة لإطلاق سراح السجناء في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي. من صاحب السمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين. لمن أحسن السلوك خلال فترة قضاء عقوبتهم ، امتنانًا لحكومة المملكة للسجناء لاتباع التعليمات والضوابط المتبعة.

وذلك لإسعادهم وإسعاد عائلاتهم بالعفو الملكي السعودي الجديد 2022. أصدر صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً لإطلاق سراح السجناء، مع سلسلة قرارات جديدة في بداية شهر شوال 1443.

ومن أهم القرارات طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بهذا العفو. وكذلك الشروط التي يجب أن يستوفيها السجناء للحصول على العفو ملكي الجديد 1443.

بحيث يتم إعفاء السجناء الذين يتم الحكم عليهم بالأحكام التنفيذية المشددة ، بما في ذلك جرائم تهريب المخدرات لأول مرة ، بعد توقيع نصف العقوبة.

ما هي الجرائم الغير مشمولة من العفو السعودي

استثناء كل من الجرائم التي تخص الذات الإلهية والدين والأنبياء وجريمة إهانة القرآن الكريم ، وجرائم ضد أمن الدولة.

بالإضافة إلى القتل المتعمد ، وجرائم الاتجار بالمخدرات للمرة الثانية ، وجرائم غسل الأموال من جرائم الاغتصاب ، والخطف والمضايقة. ، جرائم العدوان ضد أعضاء الحرس الملكي في ممارسة وظائفهم ، وعدم الامتثال لأوامرهم وجرائم نظام الإخفاء المضاد للتجارة.

وكذلك جرائم الإرهاب وتمويلها ، والجرائم العسكرية الكبرى ، بما في ذلك جرائم الخيانة العالية والخسارة مثل ، وجرائم القتل المقصود. ، والتخطيط أو المساعدة في جرائم تكنولوجيا المعلومات ، وجرائم السحر والسحرة ، وجرائم تعذيب الأطفال والعنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجرائم الاتجار بالبشر ، وجرائم الاختطاف مع جميع أنواع الجرائم ، وجرائم الهوية العامة السرقة ، رجال السلطة ، جرائم غسل الأموال ، والاستثمار والمساهمة في المال ، وجرائم التهريب المتسلل.

وجرائم الهجمات ضد القضاء ، والمهنيين الصحيين والعمال في الميدان من حراس الأمن الخاص.، أو جرائم الاغتصاب وانتهاك قدسية المنازل بقصد الإصابة بالنفس أو المال أو العرض.

قواعد العفو الملكي السعودي 2022

أما بالنسبة للعفو ، فإن اللوائح والقواعد التي تنظمها تنص على أن أولئك الذين تمت معاقبتهم بسبب “غرامة مالية” لأكثر من خمسمائة ألف ، أو الذين لا يمكن ترحيلهم إلى بلادهم وقرروا عدم قدرتهم على الدفع. يتم تحويل أوراقهم إلى المحكمة المختصة مع ممثل وزارة المالية . وذلك للنظر فيما إذا كانت معسرة قانونًا. سيتم التعامل مع أولئك الذين تعسرون فى الدفع وفقًا لنظام استبدال الغرامات لأحكام السجن ، وسيتم طردهم عند الطلب من المملكة العربية السعودية.

والقواعد المنصوص عليها فيما يتعلق بالجنح ، وأن المدانين معفون من العفو ، عندما تكون أحكامهم لمدة عامين أو أقل ، فهي معفاة من بقية أحكامهم طالما يتم تقديم الأحكام العُلية. بالنسبة لأولئك الذين كانت عقوباتهم أكثر من عامين ، فإنهم معفيون بعد الانتهاء من ربع مدتهم.

أيضا نصت قواعد العفو الملكي 1443 على ترحيل جميع المغتربين الذين استفادوا من منظمة العفو في المملكة ، باستثناء القاصرين ، مع مراعاة قواعد تأجيل الترحيل. ، وفيما يتعلق بالمغتربين الذين لا يمكن ترحيلهم للامتثال لقناعاتهم ، ويتم ترحيلهم عند الحق الظروف موجودة لعودتهم إلى بلدهم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالعفو العام

إذا أردت معرفة أسماء السجناء المشمولين بالعفو الملكي 1443 والذين صدر بحقهم العفو. وذلك بعد إعلان مدير عام السجون عن تنفيذ القرار من خلال ما يلي: