نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر ملكي بتعيين محافظ جديد للإحساء فمن هو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على الإعلان عن بعض الأوامر الملكية الخاصة بتعيينات بعض الأمراء داخل العديد من المدن بالمملكة العربية السعودية، وسنحرص على القيام بالتعرف عليها اليوم من خلال الفقرات التالية، حيث كان الأمير سعود بن طلاب بن بدر آل سعود واحد من المحافظين الذين تم تعيينهم ضمن المناصب الخاصة بالمملكة، وتعرف عليها الآن عبر الآتي.

أوامر ملكية 1443هـ

حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على القيام بإصدار العديد من القرارات الملكية اليوم في محافظة الإحساء، حيث عمل على تعين البعض وإعفاء البعض من مناصبهم المتواجدين بها، وهذه القرارات تم العمل على إصدارها خلال يوم الخميس الموافق الخامس من شهر مايو بالميلادي والرابع من شوال، وصدر هذا الأمر الملكي برقم أ/569.

الأوامر الملكية الخاصة باليوم

كانت هناك العديد من الأوامر الملكية حسب ما قمنا بالذكر في الفقرات السابقة وإليك الآن بعضًا من هذه القرارات:

إنشاء هيئة لتطوير الأحساء، والهيئة التي يتم تعينها ستصدر من قبل رئيس مجلس الوزراء.

العمل على إنشاء هيئة للقيام بتطوير محافظة الطائف، ويتم تعيين كافة المختصين من قبل رئيس مجلس الوزراء.

تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ لمحافظة الطائف بالمرتبة الممتازة.

تعيين الأمير سعود بن عبد الرحمن بن ناصر نائبًا لأمير منطقة الحدود الشمالية.

بأمر ملكي تم العمل على تعيين الأمير سعود بن عبد الله بن منصور محافظ لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.

قرار ملكي بتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود

تم الإعلان اليوم بأوامر ملكية عن تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود في منصب محافظ محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، بحيث آتي بدلاً من الأمير بدر من محمد بن عبد الله بن جلوي بعدما تم إعفائه من منصبه، وتولى الأولى المنصب المقرر داخل الأوامر الملكية بالمرتبة الممتازة.

كما صدر في نهاية المنشور أنه يجب أن يتم العمل على التبليغ بأمر هذه الأوامر الملكية للجهات المختصة للعمل على اعتمادها وتنفيذها وتم إنهاء المنشور بتوقيع خادم الحرمين.

من هو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود؟

بعدما صدر الأمر الملكي حرص العديد من الأشخاص على البحث ليتعرفوا على من هو محافظ الإحساء الجديد، وهو كان يعمل في منصب المستشار العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، كما عمل في منصب المدير العام للتعاون الدولي داخل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بين عامي 2014/2016، وعمل كمستشار قانوني داخل وزارة الداخلية في عام 2008/2014.

حامل لشهادة الماجستير خاصة بالعلاقات الدولية والقانون الدولي وأخذها من جامعة كينت بالولايات المتحدة، وحاصل على شهادة بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والإدارة والتنظيم من جامعة سافولك بالولايات المتحدة الأمريكية.