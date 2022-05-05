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عمر شويل - جدة رقم الجوازات المجاني الموحد في السعودية استعلام؛ قامت مديرية الجوازات في المملكة السعودية بتوفير رقم مجاني حتى يتمكن المواطنين والوافدين والمقيمين من التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن كل ما يخص جواز السفر من إخراج تأشيرة ومدة الإقامة وغيرها وذلك دون الحاجة للذهاب للمقرات الخاصة بالجوازات، ومن خلال التالي نوضح لكم الرقم المجاني للجوازات في المملكة السعودية حيث تم تخصيص رقم لكل مدينة ومحافظة داخل المملكة.

رقم الجوازات المجاني الموحد

تهدف مديرية الجوازات إلى خدمة كافة المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية حيث قامت بوضع رقم مجاني يمكن التواصل من خلاله مع خدمة عملاء الجوازات الاستعلام عن كل ما يخص الجوازات والإقامة ومن خلال التالي نوضح لكم كافة الأرقام الخاصة بالجوازات.

رقم المديرية العامة للجوازات في السعودية 011-4771100.

ويمكن الاتصال معهد الجوازات 011-4020649.

وكما ن الاتصال بالمديرية عبر رقم الفاكس 011-4778835.

رقم إدارة المتابعة الإدارية 011-5409650.

ورقم إدارة التزوير 011-4509650.

رقم إدارة شؤون الحج والعمرة 012-6393888.

رقم إدارة الوافدين 011-2920515.

أرقام الجوازات الخاصة بمناطق المملكة المختلفة

تم وضع رقم خاص بكل منطقة في المملكة السعودية حتى يتمكن المواطن من التواصل بسهولة مع الجوازات الخاصة بمنطقته دون الحاجة للذهاب لمقر الجوازات وحدوث تزاحم ومن خلال التالي أرقام الجوازات الخاصة بكل منطقة في المملكة:

رقم جوازات الرياض 011-4057000.

أما رقم جوازات أبشر 9200020405.

ورقم جوازات جدة 0126315858.

منطقة المدينة المنورة 014-8480903.

رقم جوازات عسير 017-2260516.

منطقة جازان 017-3216262.

رقم منطقة حائل 016-5332220.

جوازات منطقة تبوك 014-4221884.

رقم جوازات منطقة القصيم 016-3240860.

جوازات منطقة الجوف 014-6241929.

رقم جوازات نجران 017-5290964.

جوازات المنطقة الشرقية 013-8326666.

جوازات المنطقة الشمالية عرعر 014-6620532.

رقم جوازات الباحة 017-7251764.

رقم الجوازات الموحد استعلام

لم يقتصر التواصل مع الجوازات على الرقم المجاني الموحد فقط بل قامت بتقديم البريد الموحد أيضاً [email protected] حتى يتمكن المواطنين من عرض تساؤلاتهم واستفساراتهم وكذلك تقديم شكواهم ويتم ذلك عن طريق فتح البريد وتدوين البيانات ثم إرسال فيقوم خدمة العملاء بالنظر في الرسالة والرد عليها.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال رقم الجوازات المجاني الموحد في المملكة السعودية استعلام وكذلك أرقام الجوازات الخاصة بكل منطقة في المملكة السعودية.