تجديد إقامة سائق عمومي ودفع الرسوم من خلال نظام أبشر من الأمور التي يبحث عنها كثير من الوافدين في المملكة. حيث تتيح المديرية العامة للجوازات في المملكة عدة طرق لتجديد الإقامة المنتهية من خلال الخدمات الإلكترونية العديدة عبر نظام أبشر جوازات. وقد بينت الإدارة قيمة رسوم تجديد إقامة سائق عمومي، وقد أوضحت أيضًا رسوم تجديد إقامة المقيمين وطريقة السداد أو الاستعلام عن السداد.

شروط تجديد إقامة سائق عمومي

تم الإعلان عن مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها حتى يستطيع السائق العمومي تجديد الإقامة في المملكة على النحو الآتي:

الإقامة والتواجد داخل الأراضي السعودية.

دفع المخالفات المرورية إن وجد.

دفع رسوم تجديد الإقامة.

امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية.

وجود بصمة وصورة للسائق لدى إدارة الجوازات السعودية.

رسوم تجديد إقامة سائق عمومي

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رسوم تجديد إقامة سائق وقد شملت كافة الشرائح المختلفة والتي تتوفق على تأشيرة الوافد:

يندرج رسوم تجديد الإقامة للسائق تحت بند إصدار وتجديد الإقامة الخاصة بعمالة المؤسسات والشركات برسوم قدرها 650 ريال.

رسوم تجديد الإقامة سنويًا 3600 ريال – بقيمة 300 ريال شهريًا. و100 ريال رخصة العمل.

رسوم إقامة المرافقين لسائق العمومي 4350 ريال.

تجديد إقامة السائق العمومي عبر أبشر

الولوج إلى نظام أبشر.

اختيار أبشر أفراد وكتابة الاسم ورقم الإقامة وكلمة المرور.

يصلك رسالة على الجوال بها كود الدخول قم بإدخاله بالمكان المحدد.

والدخول للصفحة الرئيسية واختيار خدمات أبشر النقر على الخدمات الإلكترونية ثم خانة المكفولين واختيار تجديد الإقامة .

البدء في قراءة التعليمات والشروط بشكل جيد والنقر على المتابعة.

تحديد نوعية الإقامة وظيفة سائق عمومي.

تحديد مدة الإقامة المراد تجديدها فيها.

مراجعة كل البيانات للتأكد من كونها صحيحة.

قم بدفع رسوم تجديد الإقامة للسائق بأحد وسائل الدفع المتاحة.

يتم إرسال رسالة نصية تفيد بتجديد الإقامة بنجاح.

تسديد رسوم إقامة سائق عبر الراجحي