متى ينزل الدعم الريفي ورقم دعم ريف المجاني

زادت محركات جوجل في البحث عن الدعم المادي الشهري لمستفيدي برنامج ريف وهذا ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة المقدم من خلال وزارة البيئة والزراعة بالمملكة، حيث أن مواعيد صرف الدعم، وأضاف إلى ذلك أن الوزارة تعلن عن مواعيد نزول دعم ريف، يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين التواصل من خلال الرقم الموحد لبرنامج ريف، وهذا للاستعلام عن كافة التفاصيل للدعم المالي، حيث أن نقوم بعرض موعد صرف الدعم المالي الريفي للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية.

متى ينزل الدعم الريفي:

سوف يتم صرف الدعم المالي للقطاعات ابتداء من يوم 1 حتى 10 من كل شهر ميلادي. حيث أن سوف يتم نزول الدعم المادي علي حسب القطاع، على حسب تسجيل المستفيد.

رقم دعم ريف المجاني :

دعم ريف للمستفيدين بالسعودية يوضح عن رقم التواصل مع فريق الدعم الفني لبرنامج دعم ريف للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك يمكن التواصل عن طريق الرقم المجاني الموحد للدعم الريفي، حيث أن المركز يتلقى الإتصال والبلاغات والاستعلام في أوقات الدوام ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساءا، وأضاف إلى ذلك أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين الراغبين للدعم، يمكن التواصل مع فريق الدعم الفني على موقع تويتر ابتداء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساءا، وأضاف إلى ذلك أن برنامج ريف يقدم كافة الوسائل المتاحة لكي يتم التواصل مع المواطنين السعوديين المستفيدين كالتالي:

يمكن التواصل عن طريق الرقم المجاني الموحد لدعم ريف 19930 . يمكن عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي على موقع تويتر الخاص ببرنامج ريف بالمملكة.

موعد صرف الدعم الريفي:

الدعم الريفي سوف يتم الصرف بعد التسجيل بحوالي شهرين، وهذا يعد أمر ضروري لكي يتم دراسة المشروع المقدم، وبناءا على ذلك يتم التأكد من كافة البيانات المقدمة، واستيفاء كافة الشروط الأساسية المطلوبة، وأضاف إلى ذلك أن يكون جميع الطلبات التي ربما تحتاج وقت أطول لكي يتم دراسة الجدوى، ويلزم التأكد من توافر الشروط للحصول على الدعم الريفي.

الدعم الريفي من أهم برامج الحكومية للدعم المالي للمزارعين، وأسرهم الريفية المنتجة، وبناءا على ذلك نتائج الأهلية للدعم المالي للأسر المنتجة بنسبة 10% وهذا من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، وأضاف إلى ذلك أن لا يتجاوز إجمالي الدعم المادي المخصص للمستفيدين بقيمة رأس المال للمشروع، بحد أقصى يصل إلى 54.000 ريال سعودي في العام الواحد.