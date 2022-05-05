نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي من احدي الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بخلاف العديد من الخدمات المتاحة التي تعمل على تيسير المعاملات للعملاء للإتمام العمليات البنكية الخاصة بهم، ويعد الهاتف المصرفي من اكثر الخدمات ألمصرفي التي يهتم بها العملاء للإنهاء المعاملات بالبنك في أي وقت وتتيح هذه الخدمة للعملاء الاستفسار عن الرصيد البنكي،كما انه يمكن من خلال خدمة الهاتف دفع كثير من فواتير المياه والكهرباء،ويعد البنك الأهلي من اهم البنوك واعرقها ويعد أو بنك منشأة في المملكة يتم تسجيله بالأمر السامي ويتوافق مع الشريحة الإسلامية ويعمل على تحديت وتتطور خدماته والاستعلامات ومنها الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي التجاري وغيرها لتلائم جميع فئات عملاء بنك الأهلي.

كما ان البنك الأهلي يتميز بتقديم كشف حساب مفصل للعمليات المصرفية حسب الفترة أو المبلغ وطلب دفتر شيكات بشرط تنفيذ أول طلب للشيكات عبر الفرع وأيضا سداد مستحقات بطاقة الأهلي الائتمانية كما ان بنك الأهلي يقدم العديد من التمويلات مثل شروط تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري والأوراق المطلوبة، كما ان خدمة تتيح إمكانية تحويل الأموال بين حسابات البنك الأهلي الخاصة بالعميل، وتتيح إمكانية تحويل الأموال بين حسابات البنك الأهلي وحسابات البنوك الأخرى، وإمكانية الحصول على كشف حساب،. وأيضا الحصول على كشف بطاقة الائتمان.

وتتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والإبلاغ عن بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان سرقت أو فقدت، كما تتيح إمكانية إيقاف تشغيلها وطلب بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان جديدة بدل فاقد، يستطيع العميل الاستعلام عن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالقروض، حيث يمكن معرفة مواعيد الأقساط والمبلغ المتبقي الذي سوف يتم تسديده، توجد في خدمة الهاتف المصرفي إمكانية الاستعلام عن الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية الخاصة بالعميل، يستطيع العميل الاستعلام عن الرصيد الموجود في الحساب الخاص به، بالإضافة إلى معرفة آخر المعاملات التي تمت من خلال الحساب، يمكن للعميل من خلال الخدمة إجراء عمليات تحويل الأموال بين البنوك المعتمدة.

خطوات تسجيل في الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

فتح حساب في فرع من فروع البنك الأهلي التجاري. يتم التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الاتصال على الهاتف الخاص بالأهلي المصرفي رقم 920001000 . يتم الضغط على زر 1 لاختيار اللغة العربية. أو الضغط على زر 2 للغة الإنجليزية. الضغط بعد ذلك على رقم 9 بشكل مباشر من أجل طلب المساعدة. يتم التسجيل في الخدمة بكافة البيانات المطلوب إدخالها من العميل بشكل آلي. عدم توافر رقم جوال تم تسجيله بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل في البنك يذهب لزيارة الفرع من أجل أن يشترك في الخدمة.

تفعيل الهاتف المصرفي الأهلي من خلال الصراف الآلي

أدخال البطاقة البنكية الخاصة بالصراف الألي. يتم الضغط على زر 1 لاختيار اللغة العربية. أو الضغط على زر 2 للغة الإنجليزية. إدخال الرقم السري للبطاقة ويتكون من 4 خانات. من القائمة نقوم باختيار هاتف الأهلي المصرفي. إدخال الرقم السري الخاص بك. تأكيد الرقم السري ثم الضغط على زر موافق.

أرقام الهواتف الخاصة بهاتف الأهلي المصرفي

ومن الممكن الآن التواصل مع خدمة العملاء التابعة للبنك الأهلي التجاري من خلال الهاتف المصرفي على مدار الساعة حيث أن العميل يستطيع التواصل مع خدمة العملاء في أي وقت من ساعات النهار أو الليل ومن أي مكان في العالم حتى ولو كانت في أيام الإجازات الرسمية من خلال الأرقام التالية:

أولا رقم الكويك باي هو 966920000330 . رقم خدمة العملاء هو 966920001000. أما بالنسبة لأرقام وسام الأهلي فهي: رقم 8002442424 من أي مكان داخل المملكة أو من خلال الرقم +95526049808 من الهاتف الجوال أو من خلال خارج أراضي المملكة. الرقم الخاص بخدمات الحسابات الجديدة وخدمة التسويق للمنتجات فيمكن الاتصال برقم 8002441005.

خطوات فتح حساب بالبنك الأهلي

الدخول ألي الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري. اختيار فتح حساب جارى. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم هوية المقيم أو جواز السفر أو السجل التجاري. يجب الاطلاع على أحكام وشروط الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك. يتم أدخال البيانات الشخصية المطلوبة من اسم العميل وكتابة الاسم الأول والثاني واسم العائلة. كتابة رقم الهوية أو رقم ألأقامه وكتابة تاريخ الميلاد والجنسية ورقم الجوال. كتابة البيانات الخاصة بطبيعة عملك وطرق الاتصال بك في العمل وكتابة تفاصيل الراتب الشهرى ومصدرة. ألتأكد من صحة البيانات المطلوبة والضغط على استمرار. إرسال رسالة تأكيد الطلب بنجاح والطلب يكون جارى التنفيذ.

والجدير بالذكر أنة تم توفير خدمة العملاء وأرقام الهواتف التي تعمل على مدار الأسبوع بدون أجازات صباحا ومساء لخدمة عملاء البنك الأهلي المصرفي الذي سهل على الكثير عليهم بتوفير الجهد والوقت، ومن المعروف أن البنك يقدم كثير من الخدمات منها كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقمين بالخطوات وشروطه وغيرة من خدمات البنك المتاحة.