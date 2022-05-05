نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حافز في شهر مايو 2022 بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حافز في شهر مايو 1443 مع اقتراب الأيام المعتادة لصرف دعم حافز لهذا الشهر امتلأت المحركات الإلكترونية بالبحث عن الموعد الحقيقي للصرف، وقد أبدى المستفيدين خوفهم حول حدوث أي تغييرات في موعد الصرف لهذا الشهر، ولذلك حرصنا على توضيح موعد صرف حافز شهر مايو من خلال مقالنا ومتطلباته.

ما هو موعد صرف حافز في شهر مايو 1443

من المقرر أن يتم صرف الحافز في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، وقد قامت مؤسسة (هدف) السعودية بالإعلان أخيراً عن أن موعد الصرف سيكون في يوم 4 من شهر مايو، وهو الموافق غداً الخميس، كما أشارت الهيئة إلى احتمالية تأخير أو تأجيل موعد الصرف، وذلك إذا وافق يوم الجمعة أو السبت.

ما هي المتطلبات اللازمة للتقديم على دعم حافز

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين للحصول على ذلك الدعم (دعم حافز)، وتتمثل في النقاط التالية:

أولاً: يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً، ولا يقل عن 20 عاماً.

ثانياً: يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

ثالثاً: يشترط إقامة المتقدم الدائمة في المملكة العربية السعودية.

رابعاً: عدم حصوله على دخل ثابت، أي لا ينتمي إلى كلا من القطاع الخاص أو العام.

خامساً: ألا يكون حاصل على أي اعفاءات أو إعانات بطالة.

سادساً: يشترط ألا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة من المراحل الخاصة بهم.

سابعاً: ضرورة عدم الدخول في أي نشاط من الأنشطة التجارية.

ما هي طريقة إنشاء حساب للتسجيل على دعم حافز

أولاً: في البداية قم بإنشاء حساب على برنامج حافز من خلال التسجيل ببياناتك الشخصية الصحيحة.

ثانياً: قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية لبرنامج المكافآت، ثم أدخل على صفحة إنشاء حساب.

ثالثاً: قم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بك، مثل: الاسم ورقم الهوية الشخصية وعنوان البريد الإلكتروني.

رابعاً: وبعد ذلك قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك وكلمة المرور، ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب.

خامساً: وفي النهاية قم بكتابة رمز التفعيل الذي سيرسل إليك على الهاتف لإكمال عملية التسجيل.