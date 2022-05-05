كم تبقي على موعد عودة البنوك من الإجازة في المملكة 1443

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عمر شويل - جدة موعد عودة البنوك من الإجازة في المملكة أظهر الكثير من العاملين في رغبتهم في معرفة موعد الدوام الوظيفي في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء الإجازة، ولذلك قام البنك المركزي بالإعلان عن الموعد المحدد لعودة البنوك من إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بعد اقتراب نهاية أيام العيد المبارك من أجل إعلام جميع المواطنين.

كم تبقي على موعد عودة البنوك من الإجازة في المملكة العربية السعودية؟

قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن الموعد الرئيسي لاستئناف العمل في البنوك لجميع العاملين به، وذلك على أن يكون في يوم 7 من شهر شوال، وهو الموافق يوم الأحد المقبل أما عن التقويم الميلادي فسيكون في يوم 8 من شهر مايو عام 2022، وسريعا تم انتشار المواعيد للعاملين لسرعة استئناف العمل مرة أخرى بعد انتهاء أيام عيد الفطر المبارك مباشرة.

ما هي مواعيد الدوام الرئيسية الخاصة بالبنوك بعد انتهاء عيد الفطر المبارك؟

واجهت البنوك في المملكة العربية السعودية بعض الاختلافات في مواعيد الدوام أثناء شهر رمضان المبارك، حيث قام البنك المركزي بتقليل عدد ساعات العمل الرئيسية، فقد كان يبدأ الدوام في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً أي ما يعادل ستة ساعات فقط خلال اليوم الواحد.

ومع اقتراب نهاية عيد الفطر المبارك، قام البنك المركزي بالإشارة إلى عودة مواعيد الدوام كما كانت عليه من قبل، على أن تكون في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً حتي الرابعة والنصف عصراً، وذلك بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، مع مراعاة الإجازة الأسبوعية في يوم الجمعة والسبت.

ما هو موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للبنوك في المملكة العربية السعودية

قام البنك المركزي بوضع تقويم إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، حيث أشار إلى أن الإجازة ستبدأ من يوم الأربعاء 7 ذي الحجة، وهو الموافق يوم 6 من شهر يوليو لعام 2022، وسيعود الدوام مرة أخرى يوم الأربعاء 14 ذي الحجة، أي الموافق يوم 13 يوليو، ومن الجدير بالذكر أن البنوك السعودية حرصت على منح جميع العاملين فترة إجازة مناسبة لكلا من عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.