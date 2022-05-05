نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على صرف دفعة حساب المواطن في شهر مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو يعد حساب المواطن دفعة مايو من أكثر المساندات المالية التي تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين ظروف المعيشة للعديد من الأسر السعودية، وقد قام الحساب الرسمي الخاص بهذا البرنامج بطمأنة المواطنين من خلال التأكيد على أن موعد صرف دفعة مايو قد اقترب والذي سنوضحه من خلال مقالنا مع توضيح المتطلبات الأساسية للحصول على دعم حساب المواطن.

ما هو موعد صرف حساب المواطن دفعة مايو

قام الحساب المسؤول عن برنامج دعم حساب المواطن باختيار موعد الصرف النهائي لهذا الشهر، على أن يكون يوم 10 من شهر مايو الموافق يوم الثلاثاء، كما صرح بأن الأخبار المنتشرة حول الصرف قبل عيد الفطر المبارك ما هي إلا شائعات وأخبار مغلوطة.

ما هي متطلبات الحصول على دعم حساب المواطن

مع زيادة الرغبات حول الحصول على دعم حساب المواطن قامت الهيئة المسؤولة عنه بالإعلان عن المتطلبات الأساسية للتقديم من قبل المواطنين السعوديين، وهي كما يلي:

• أولاً: يشترط أن يكون المتقدم على طلب دعم حساب المواطن حاصل على الجنسية السعودية.

• ثانياً: عدم امتلاك أي سجلات تجارية أو ممتلكات.

• ثالثاً: ضرورة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

• رابعاً: يشترط ألا يزيد دخل الفرد الشهري عن المبلغ المقرر.

• خامساً: عدم مكوث المتقدم في أي دار للإيواء.

كيفية استفادة الأشخاص المستقلين من حساب المواطن

إذا أراد الفرد المستقل التقديم للحصول على ذلك الدعم، يجب أن يوفر أحد الشروط الآتية:

• أولاً: يجب أن يقدم مستند من مستندات إثبات استقلالية المسكن، مثل: صك الملكية أو عقد موحد باسم المستفيد.

• ثانياً: الدخول كتابع عن طريق مستفيد رئيسي.

ما هي طريقة تحديث بيانات المتقدمين لحساب المواطن

توجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند تحديث البيانات الخاصة بالمتقدمين، وهي كالآتي:

• أولاً: في البداية يجب أن يقوم الفرد بتسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

• ثانياً: ثم يقوم بالضغط على أيقونة تحديث البيانات .

• ثالثاً: احرص على تقديم إعلان الدخل، ثم قم بإدخال كافة المستندات المطلوبة.

• رابعاً: وفي النهاية قم بالضغط على زر (حفظ).