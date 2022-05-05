نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإتحاد والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم عن موعد مباراة الإتحاد والفتح ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين على محرك البحث “جوجل”، ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز بهذه المباراة حيث يحتل نادي الإتحاد المركز الأول في صدارة الدوري برصيد 60 نقطة بينما يحتل نادي الفتح المركز السابع برصيد 31 نقطة، وتُعد هذه المباراة هامة لنادي الإتحاد حيث يرغب بالفوز حتى يوسع الفارق بينه وبين نادي الهلال صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري إلى أكثر من 11 نقطة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم توقيت مباراة الإتحاد والفتح والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي السعودي والباطن، فإلى نص المقال.
موعد مباراة الإتحاد والفتح
ينتظر الملايين من جمهور كرة القدم السعودي والعربي إنطلاق مباراة الإتحاد السعودي ضد الفتح ضمن مباريات الجولة 26 ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالمتعة الكروية حيث يرغب كلا الفريقين بإقتناص الثلاث نقاط، ونوضح لكم الآن بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي:
|المباراة
|الإتحاد والفتح
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين
|الموعد والتوقيت
|6 مايو الساعة 5:50م يتوقيت القاهرة، و 6:50م بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|معلب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
|القنوات الناقلة
|شبكة قنوات SSC الرياضية
القنوات الناقلة للمباراة
ذاع صيت الدوري السعودي خارج المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية حتى أصبح احد أبرز الدوريات العربية، وقد انضم مؤخراً إلى صفوف أكبر الأندية السعودية العديد من أبرز اللاعبين والنجوم المصريين والعرب مما زاد التنافس بين فرق الدوري وأصبح لكرة القدم السعودية متعة ونسب مشاهدة عالية، وسوف تُبث المباراة على شاشة قنوات ssc الرياضية التي تمتلك حقوق بث الدوري السعودي غداً الجمعة السادس من مايو في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.
وأخيراً وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن أوضحنا لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن هذه المباراة المرتقبة والتي تجمع بين ناديين من أبرز الأندية السعودية، ونتمنى أن يكون المقال قد نال إعجابكم، ولأي سؤال أو استفسار يُمكنك ترك تعليق بالأسفل بأسئلتكم وسوف نقوم بالرد عليكم فوراً
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