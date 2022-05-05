موعد مباراة الإتحاد والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يبحث الملايين من مُحبي كرة القدم عن موعد مباراة الإتحاد والفتح ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين على محرك البحث “جوجل”، ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز بهذه المباراة حيث يحتل نادي الإتحاد المركز الأول في صدارة الدوري برصيد 60 نقطة بينما يحتل نادي الفتح المركز السابع برصيد 31 نقطة، وتُعد هذه المباراة هامة لنادي الإتحاد حيث يرغب بالفوز حتى يوسع الفارق بينه وبين نادي الهلال صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري إلى أكثر من 11 نقطة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم توقيت مباراة الإتحاد والفتح والقنوات الناقلة للمباراة كما وضحنا لكم موعد مباراة الأهلي السعودي والباطن، فإلى نص المقال.

موعد مباراة الإتحاد والفتح

ينتظر الملايين من جمهور كرة القدم السعودي والعربي إنطلاق مباراة الإتحاد السعودي ضد الفتح ضمن مباريات الجولة 26 ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة مليئة بالمتعة الكروية حيث يرغب كلا الفريقين بإقتناص الثلاث نقاط، ونوضح لكم الآن بطاقة تفصيلية للمباراة كالتالي: